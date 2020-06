Ταμείο Ανάκαμψης: Ικανοποίηση στην Αθήνα – Πόσα χρήματα θα πάρει η Ελλάδα - Η ακτινογραφία του σχεδίου (πίνακες)

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάγιεν, αποκάλυψε σήμερα το φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάκαμψη των οικονομιών της ΕΕ από την κρίση που έφεραν τα μέτρα για τον κορωνοϊό. Πρόκειται για ένα συνολικό πακέτο, ύψους 1,85 τρισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 750 δισεκατομμύρια αφορούν το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, τα υπόλοιπα 1,1 τρισεκατομμύρια αφορούν τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Οι ανακοινώσεις αυτές, όπως ήταν φυσικό έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από την κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter αναφέρει χαρακτηριστικά: «Καλωσορίζουμε την τολμηρή πρόταση για ένα πακέτο 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως με τη μορφή επιχορηγήσεων, πακέτο που χρηματοδοτείται μέσω της κοινής έκδοσης χρέους. Ο πήχης μπήκε ψηλά. Τώρα εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων».

We welcome the @EU_Commission's bold proposal for a package of €750 billion, mainly in the form of grants funded via joint debt issuance.



The bar has been set high. Now it’s up to the @EUCouncil to rise to the occasion. #NextGenerationEU