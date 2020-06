Σύνοδος Κορυφής: Σε εξέλιξη το μεγάλο «παζάρι» για τη μοιρασιά των 750 δισ. ευρώ - Η «συνταγή» Μέρκελ - Τι ζητά η Ελλάδα

Ιδιαίτερα σκληρές αναμένεται να είναι οι διαπραγματεύσεις στη Σύνοδο Κορυφής, που συνεδριάζει αυτή την ώρα μέσω τηλεδιάσκεψης, με κύριο θέμα την πρόταση της Κομισιόν για τη δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 750 δισ. ευρώ, και την πρόταση για τον πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), ύψους 1,1 τρισ. ευρώ.

«Η τηλεδιάσκεψη ... ξεκίνησε», ανήγγειλε στο Twitter ο Μπάρεντ Λέιτς, εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. «Αποτελεί συλλογική ευθύνη μας να καταλήξουμε» σε συμφωνία, είχε γράψει νωρίτερα στο Twitter ο ίδιος ο Σαρλ Μισέλ.

