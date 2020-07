Future Loading: μια κοινωνική πρωτοβουλία για τις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου HoReCa

Είσαι μικρή επιχείρηση και ανήκεις στον κλάδο Ho.Re.Ca.;

Η περίοδος του COVID-19 επηρέασε τα έσοδα και τον ετήσιο τζίρο σου και χρειάζεσαι υποστήριξη για να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις της επόμενης μέρας;

Το πρόγραμμα «Future Loading» είναι εδώ για σένα να σε βοηθήσει να προσαρμοστείς με σιγουριά και ασφάλεια στην μετά-COVID εποχή, προσφέροντάς σου τα κατάλληλα εργαλεία για:

Επανεκκίνηση & προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα μέσα από:

· Τον έλεγχο της εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών πρόληψης και των ενδεδειγμένων από τις αρμόδιες αρχές και την επιστημονική κοινότητα πρακτικών για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού, με την σφραγίδα πιστοποίησης TÜV AUSTRIA CoVid Shield, από τον φορέα TÜV AUSTRIA Hellas.

· Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα την εξυπηρέτηση πελατών στη νέα κανονικότητα από την Avocado Learning Experiences, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών και ομάδων, και με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition

· Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής & προστασίας μέσω του πρακτικού εφαρμοσμένου Οδηγού από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

· Προσφορά της λειτουργίας ανέπαφου check in/check out και εκπαίδευση μικρών ξενοδοχείων στη χρήση της λειτουργίας από τον Όμιλο Hotelbrain, που εξειδικεύεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση ξενοδοχείων

· Ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο από την Google, για τις τάσεις του τουρισμού στη νέα περίοδο

Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από:

· Εκπαίδευση στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακού marketing, ηλεκτρονικού εμπορίου και εργαλείων συνεργασίας, από τo Found.ation και με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition

· Δωρεάν λογισμικά και λύσεις αυτοματισμού και CRM, από την Pobuca εταιρεία με εξειδίκευση σε τεχνολογίες Customer eXperience (CX) και με την υποστήριξη της Coca-Cola Τρία Έψιλον και του προγράμματος Youth Empowered: The HoReCa Edition

· Ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο με τίτλο “Digital Marketing & Marketplaces in the new world” από το efood

Διαφημιστική προβολή & προσέλκυση πελάτων μέσα από:

· Παροχή on-line διαφημιστικού χώρου, από το Αθηνόραμα, μέσω ειδικής ενότητας στο www.athinorama.gr και υποστήριξη μέσω της πρωτοβουλίας «Restaurants back for good»

· Διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα το branding και την ανάλυση ανταγωνισμού, από τον οργανισμό The People’s Trust, που ειδικεύεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη

· Συμβουλευτικές υπηρεσίες και περιεχόμενο για τις επιχειρήσεις - δικαιούχους από την Notice Content and Services (HO.RE.CA OPEN, FnB Daily)

Βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, μέσα από:

· Παροχή του Zero Waste Future οδηγού της Coca-Cola

· Παροχή κάδων οργανικών απορριμμάτων και λοιπού εξοπλισμού

· Online workshops & σεμινάρια για τη διαχείριση απορριμμάτων στις επιχειρήσεις

· Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας εκπαίδευσης και καταχώρησης επιδόσεων

· Πιστοποίηση και ένταξη στο 1ο δίκτυο Zero Waste HoReCa μετά από ένα έτος παρακολούθησης

Εάν πληροίς τα ακόλουθα κριτήρια, μπορείς τώρα να υποβάλλεις την αίτηση σου για να ενταχθείς στο πρόγραμμα “Future Loading”.

Συγκεκριμένα θα πρέπει:

· Να ανήκεις στον κλάδο καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca) και να λειτουργούν τα τελευταία 3 χρόνια

· Να έχεις ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ

· Να διαθέτεις προσωπικό 2 έως 25 άτομα

· Να είσαι ανεξάρτητη επιχείρηση (να μην ανήκεις σε κάποιον μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών)

· Να έχεις τακτοποιημένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις

· Να τηρείς το πρότυπο HACCP σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Για τη συμμετοχή θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Πως θα υποβάλλεις αίτηση για την ένταξή σου στο πρόγραμμα Future Loading;

Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.bodossaki.gr/futureloading μπορείς να υποβάλλεις την αίτηση συμμετοχής σου στο πρόγραμμα με ένα κλικ στην επιλογή «Δήλωσε Συμμετοχή», συμπληρώνοντας κατόπιν τα απαραίτητα στοιχεία.

Το πρόγραμμα Future Loading αποτελεί μία κοινωνική, συνεργατική πρωτοβουλία που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην Ελλάδα μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την υποστήριξη σημαντικών εταιρειών και οργανισμών, με γνώμονα ένα νέο πολυσυμμετοχικό και συνεργατικό μοντέλο, ως το βέλτιστο όχημα για κοινωνική προσφορά με πραγματικά σημαντικό αντίκτυπο.

Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου Τουρισμού, ΣΕΤΕ, ΕΦΕΤ.