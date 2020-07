Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισ. και προϋπολογισμό 1,074 τρισ. προτείνει ο Μισέλ: «Ώρα για δράση»

Σε ανάληψη δράσης κάλεσε τις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε. ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ υιοθετώντας την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σχέδιο ανάκαμψης ύψους 750 δισ. ευρώ, που θα αποτελείται από επιδοτήσεις και δάνεια, αλλά αναθεωρώντας ελαφρά προς τα κάτω τον πολυετή προϋπολογισμό στο 1,074 τρισ. ευρώ.

«Είναι ώρα να δράσουμε, είναι ώρα να αποφασίσουμε» επισήμανε ο Μισέλ.

Παράλληλα, πρότεινε ένα ταμείο ύψους 5 δισεκ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμιστεί το σοκ του Brexit όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει οριστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη του έτους. Η αποτυχία του Λονδίνου και των Βρυξελλών να καταλήξουν σε μια συμφωνία για τη μελλοντική τους σχέση, ειδικά την εμπορική, θα έχει επιπτώσεις δυνητικά καταστροφικές καθώς οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε στασιμότητα εδώ και μήνες.

Με την οικονομία να κινείται προς τη χειρότερη ύφεσή της, η Ε.Ε. βρίσκεται σε διαπραγμάτευση για το πώς θα χρηματοδοτηθεί η ανάκαμψη από την πανδημία του κορωνοϊού, με τον φειδωλό, πλούσιο Βορρά να αντιπαρατίθεται με τις υπερχρεωμένες χώρες του Νότου.

Οι ηγέτες των 27 χωρών της Ε.Ε. θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα για τις πρώτες δια ζώσης διαπραγματεύσεις τους για την πρόταση μετά τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε τον Μάρτιο η Ευρώπη λόγω του κορωνοϊού.

The goals of our recovery strategy can be summarised in three words:



➡️ Convergence

➡️ Resilience

➡️ Transformation



Concretely, this means:



➡️ Repairing the damage caused by #COVID19

➡️ Reforming our economies

➡️ Remodelling our societies#recoveryplan #MFF pic.twitter.com/6e8XflLSAs