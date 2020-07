Ο Όμιλος Εταιρειών Mantis στα Διαμάντια της ελληνικής επιχειρηματικότητας

O Όμιλος Εταιρειών Mantis, διαγράφοντας μια μακροχρόνια και επιτυχημένη πορεία στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων (FMCG), διακρίθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την απονομή των Βραβείων Επιχειρηματικής Αριστείας «Diamonds of the Greek Economy». Ο Όμιλος σε αναγνώριση της απρόσκοπτης ανάπτυξης και της διαρκούς εξέλιξής του σε κάθε επίπεδο λειτουργίας, ξεχώρισε μεταξύ των κορυφαίων του εγχώριου επιχειρείν, στην εκδήλωση θεσμό που διοργανώθηκε με επιτυχία για μία ακόμη χρονιά από τη New Times Publishing.

Συγκεκριμένα, την τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Hilton, τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και θεσμικοί φορείς. Ο Όμιλος Εταιρειών Mantis, διακρίθηκε ανάμεσα στα «διαμάντια» της ελληνικής οικονομίας ως μια από τις πιο δυναμικές επιχειρήσεις, απαντώντας στα ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια της διοργάνωσης.

Σημειώνεται ότι τα «Diamonds of the Greek Economy» πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), του Συνδέσμου Βιομηχανίων Αττικής – Πειραιώς (ΣΒΑΠ), του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Θ.Ε.Β), του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, του Ελληνο - Γερμανικού Επιμελητήριου και του Ελληνο – κινεζικού Επιμελητήριου. Οι εταιρείες αξιολογούνται βάσει οικονομικών κριτηρίων μεταξύ των οποίων είναι η κερδοφορία, η δανειακή επιβάρυνση, η ρευστότητα, σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια κλπ. καθώς και άλλοι παράγοντες όπως οι πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας.

O Όμιλος Εταιρειών Mantis, αποδεικνύει στην πράξη τη δυναμική του δραστηριότητα μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων στρατηγικών επιλογών. Με αφετηρία το όραμά του και τις πολύτιμες αξίες των ανθρώπων του, συνεχίζει να εξελίσσεται και να παράγει πολλαπλασιαστική αξία για τους συνεργάτες και τους καταναλωτές, μέσα από τα ευρέως γνωστά brands που διαχειρίζεται και εδραιώνει εδώ και χρόνια, αλλάζοντας το τοπίο της ελληνικής αγοράς. Η κορυφαία διάκριση επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του Ομίλου και αποτελεί κίνητρο συνέχειας για το μέλλον.

Λίγα λόγια για τoν Όμιλο Εταιρειών Mantis

Ο Όμιλος Εταιρειών Mantis, στον οποίο μεταξύ άλλων ανήκουν οι εταιρείες Mantis Trading S.A, Fortis Trading S.A. και Attraction Solutions S.A. έχει δυναμική παρουσία στην εγχώρια αγορά από το 1974 και διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο των Fast Moving Consumer Goods (FMCG) στην Ελλάδα, αλλά και δυναμική παρουσία στον τομέα της Υγείας μέσω της Mantis Healthcare. Το όνομά του έχει ταυτιστεί με εταιρείες και brands υψηλής αναγνωρισιμότητας, όπως το Red Bull, η Energizer, η Wilkinson Sword, το Hawaiian Tropic, η Pepsico-Marbo αλλά και τα προϊόντα της Mars (σοκολάτες M&M’s®, Mars®, Snickers®, Twix®, Maltesers® και Bounty®, τσίχλες Orbit® και 5®, ρύζι και σάλτσες Uncle Bens® και τροφές κατοικιδίων Pedigree®, Whiskas®, Sheba®, Cesar®, και Catisfactions®) για το κανάλι του Impulse. Ο Όμιλος αντιπροσωπεύει τα συγκεκριμένα brands αποκλειστικά στην Ελλάδα, αλλά και τα περισσότερα από αυτά στην Κύπρο. Παράλληλα, μέσω της Mantis Healthcare δραστηριοποιείται ενεργά στη χώρα μας στον τομέα των ιατρικών μηχανημάτων και των πολύτιμων αναλωσίμων, όπως μάσκες και αντισηπτικά. Απασχολεί περισσότερους από 150 εργαζόμενους και εξυπηρετεί είτε απευθείας είτε με τη μέθοδο pre-selling περισσότερους από 16.500 πελάτες & 800 χονδρέμπορους με το πανελλαδικό δίκτυο πωλήσεων να καλύπτει τα κανάλια: Retail, Ειδικά κανάλια, Impulse & On premise.