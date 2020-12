ESM: Εκταμιεύτηκε η δόση των 644 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

O Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση στην Ελλάδα ποσού 644,42 εκατ. ευρώ από τα κέρδη που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA), όπως αναφέρει ο ESM σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter.

#ESM, acting as an agent for the euro area member states, completed a transfer of €644.42 million to Greece. This is the fourth transfer of amounts equivalent to the income earned on SMP/ANFA holdings, part of debt relief measures for Greece tied to policy commitments pic.twitter.com/8oByYPUmIy