Το πρώτο βήμα για να πέσουν χρήματα στις οικονομίες της ΕΕ - Συστάθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης

H Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντάβιντ Σασόλι και ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα ως προεδρεύων του Συμβουλίου των Κρατών Μελών, υπέγραψαν την πράξη σύστασης του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (RRF- Recovery and Resiliance Facility), του βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου του προγράμματος Next Generation EU, του συνολικού πακέτου ανάκαμψης της ΕΕ.

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, κάλεσε τα κράτη μέλη να σπεύσουν να επικυρώσουν την απόφαση του Συμβουλίου για τους νέους ίδιους πόρους, ώστε η Κομισιόν να μπορεί να αρχίσει το σχετικό δανεισμό από τις αγορές.

Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη μέλη να καταρτίσουν σύντομα τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την χρήση των κεφαλαίων, ώστε να προχωρήσει έγκαιρα η έγκρισή τους από την Κομισιόν και το Συμβούλιο.

«Η ελπίδα για την οικονομική κρίση είναι το NextGenerationEU» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Κομισιόν σημειώνοντας ότι αυτή η συμφωνία «είναι κάτι περισσότερο από χρήματα» και προσέθεσε ότι «πρόκειται για ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης της ΕΕ».

Σε ερώτηση για το αν θα εμβολιαστεί πρώτα το 60% του ενήλικου πληθυσμού ή εάν θα γίνει η εκταμίευση των πρώτων πόρων, η κ. Φον Ντερ Λάιεν ανέφερε ότι «κοινός στόχος είναι να εμβολιαστεί το 70% του ενήλικου πληθυσμού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ενώ οι πρώτοι πόροι μπορεί να εκταμιευτούν μέχρι τα μέσα της χρονιάς». Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η πρώτη εκταμίευση μπορεί να γίνει πριν από το τέλος του καλοκαιριού, «στην αρχή θα έλεγα».

Επιπροσθέτως, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι τόνισε ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε». Συμπλήρωσε ότι «οι πολίτες δε μπορούν να περιμένουν», υπογραμμίζοντας ότι η κρίση είναι βαθιά.

