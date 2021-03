Η επικοινωνία της BESTSELLER HELLAS στην Webjar

Με εταιρικό μότο «Ένας κόσμος, μία φιλοσοφία, μία οικογένεια», η BESTSELLER, διαθέτει τα προϊόντα σε συνεργαζόμενα eshop, καταστήματα, πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα, σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

Η Webjar έχει αναλάβει ολιστικά τόσο την εταιρική επικοινωνία της BESTSELLER HELLAS, όσο και των brand που είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμα στην ελληνική αγορά: JACK & JONES, ONLY, NAME IT, VERO MODA και SELECTED. Επίσης η Webjar ανέλαβε την δημιουργία της ελληνικής ιστοσελίδας της BESTSELLER (https://bestsellerclothing.gr/) που είναι εδώ και λίγες μέρες στον αέρα!

«Καλωσορίζοντας στην οικογένεια της Webjar και αναλαμβάνοντας την επικοινωνία ενός τόσο δυνατού διεθνούς ομίλου γίνεται εμφανές ότι η εμπιστοσύνη προς την εταιρεία μας ενισχύεται, και το νέο μοντέλο που προσπαθεί να εφαρμόσει με την ενιαία διαχείριση της επικοινωνίας ενός brand σε όλο το φάσμα της αποδίδει. Δεν έχουμε παρά να πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε την BESTSELLER να πετύχει τους στόχους της στην ελληνική αγορά.» αναφέρει ο Νικόλας Π. Χατζή, CEO της Webjar.