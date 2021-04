Dogecoin: Το κρυπτονόμισμα του λαού που ξεκίνησε ως αστείο σπάει κάθε ρεκόρ – «Σπρώξιμο» από τον Ίλον Μασκ

Αναστάτωση στους επενδυτικούς κύκλους έχει προκαλέσει η κατακόρυφη άνοδος του Dogecoin που είναι γνωστό ως το κρυπτονόμισμα του λαού και έχει φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Αυτό που το κάνει να διαφέρει από τα άλλα είναι το γεγονός ότι ξεκίνησε ως… τρολιά και πλέον φιγουράρει με άνεση στο top 10 των αγορών.

Αυτή τη στιγμή το Dogecoin καταγράφει ιστορικό υψηλό και το τελευταίο 24ωρο έφτασε την τιμή των 0,44 δολαρίων το ένα, καθώς οι υποστηρικτές του σε όλο τον κόσμο κάνουν τα πάντα για να το «στείλουν» όσο πιο ψηλά μπορούν.

Το Dogecoin είναι ένα κρυπτονόμισμα που ξεκίνησε για... πλάκα το 2013. Έμβλημά του είναι ο σκύλος της ράτσας Σίμπα Ίνου που είναι πρωταγωνιστής σε πολλά memes.

Δημιουργός του ήταν ο προγραμματιστής και πρώην μηχανικός της IBM, Billy Markus, μαζί με τον Jackson Palmer, έναν εργαζόμενο στο τμήμα μάρκετινγκ της επιχείρησης Adobe Systems.

Έγινε δημοφιλές κυρίως στις πλατφόρμες Twitter και Reddit με τους χρήστες να «μάχονται» να αυξήσουν την τιμή του.

Το «αγκαλιάζει» ο Ίλον Μασκ

Το τελευταίο διάστημα και ο Ίλον Μασκ είχε τοποθετηθεί για το Dogecoin με αναρτήσεις του στο Twitter.

Στις 10 Απριλίου, έγραψε σε tweet «…going to the moon very soon», δηλαδή «πρόσω ολοταχώς στο φεγγάρι» – μια φράση που χρησιμοποιούν οι οπαδοί του κρυπτονομίσματος για την άνοδο της αξίας τους. Με αυτό το tweet του αφεντικού της Tesla, το Dogecoin ανέβηκε κατά 20%.

Επίσης ο Μασκ πριν λόγιες ημέρες σε μία παρόμοια ανάρτηση είχε γράψει ότι στο Twitter: «Doge Barking at the Moon», δηλαδή ότι το κρυπτονόμισμα «γαβγίζει στο φεγγάρι».

Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Πιο παλιά μάλιστα ο δισεκατομμυριούχος είχε ανακοινώσει ότι αγόρασε κρυπτονομόισματα Dogecoin για το παιδί του έτσι ώστε να τα κρατήσει.

Γιατί το Dogecoin καταγράφει μεγάλη άνοδο

Ένας από τους λόγους που το Dogecoin καταγράφει τόσο μεγάλη άνοδο είναι το γεγονός ότι μπήκε στη λίστα του Coinbase. Το δημοφιλέστερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων του κόσμου μάλιστα έκανε πρόσφατα ντεμπούτο στο ταμπλό του Nasdaq.

Ο ενθουσιασμός γύρω από το ντεμπούτο του Coinbase οδήγησε σε αύξηση των τιμών του bitcoin και του Ethereum. Το Bitcoin σημείωσε υψηλό ρεκόρ άνω των 64.000 δολαρίων την Πέμπτη, ενώ το Ether έφτασε τα 2.500 δολάρια για πρώτη φορά την Παρασκευή το πρωί.

Το Dogecoin δεν αποτελεί εξαίρεση στη φρενίτιδα που έχει προκληθεί αναφορικά με τα ψηφιακά νομίσματα.

Το Dogecoin αρχικά ήταν διαθέσιμο σε λίγα ηλεκτρονικά πορτοφόλια πριν το λάβουν υπόψιν οι μεγάλοι «παίκτες». Ένα από αυτά είναι και το Robinhood το οποίο την Πέμπτη το βράδυ ανακοίνωσε σφάλμα κατά την αγορά του κρυπτονομίσματος, καθώς αντιμετώπιζε μία «άνευ προηγουμένου ζήτηση».

Πάντως βασικό ρόλο στην άνοδο του «κρυπτονομίσματος του λαού» έχουν παίξει οι οπαδοί του όπου μέσα από τα social media δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να πουλήσουν τη θέση τους εάν το Dogecoin δεν «φτάσει στο φεγγάρι».