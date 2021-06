Η MYTILINEOS στην επίσημη λίστα υποστηρικτών της διεθνούς πρωτοβουλίας TCFD

Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που εντάχθηκε στην επίσημη λίστα των υποστηρικτών της πρωτοβουλίας “Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD), αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά εμπράκτως τις δεσμεύσεις ESG που έχει αναλάβει για την προστασία από την κλιματική αλλαγή και για τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού χρηματοοικονομικού συστήματος.

