Praktiker Hellas: Η Μάριαμ Σάντρι νέα Marketing Director

Η Praktiker Hellas, το Νo. 1 Δίκτυο DIY & Home Improvement στην Ελλάδα, καλωσορίζει στη Διοικητική της Ομάδα ένα νέο ανώτατο Στέλεχος. Πρόκειται για την κ. Μάριαμ Σάντρι, η οποία αναλαμβάνει τη θέση της Marketing Director, με στόχο να συμβάλει ενεργά στον μετασχηματισμό της εταιρείας σε ένα σύγχρονο brand, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το σπίτι του, τόσο μέσω της φιλοσοφίας DIY (do it yourself) όσο και της DΙFM (do it for me).

Η κ. Σάντρι διαθέτει μακρά και επιτυχημένη εμπειρία στον χώρο του marketing, ενώ κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας, έχει συντελέσει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη, καθώς και την αλλαγή εικόνας γνωστών brands, έχοντας δημιουργήσει επιτυχημένες ομάδες marketing και βραβευμένες στρατηγικές επικοινωνίας. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη και έχει ενασχοληθεί σημαντικά με το θέμα της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα retail καταστήματα, με στόχο να γίνουν φιλικά για όλους τους επισκέπτες τους. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στην Κωτσόβολος - Dixons South East Europe Α.Ε.Β.Ε., από τις θέσεις της Marketing Manager και της Brand Strategy & Communications Manager. Τέλος, η κ. Σάντρι είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο CEO της Praktiker Hellas, Δημήτρης Γαλάνης, δήλωσε σχετικά: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καλωσορίζουμε σήμερα ένα κορυφαίο Στέλεχος στην οικογένεια της Praktiker Hellas. Η Μάριαμ, με τη σπουδαία και μακρά εμπειρία της στον χώρο του marketing και τον κλάδο του retail, είμαι βέβαιος ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την ομάδα μας και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, συνδράμοντας στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων ανάπτυξης της εταιρίας μας.».