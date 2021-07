Κομισιόν: «Βλέπει» ανάπτυξη 4,3% το 2021 και 6% το 2022 στην Ελλάδα

Ρυθμούς ανάπτυξης 4,3% το 2021 και 6% το 2022 προβλέπει για την ελληνική οικονομία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις θερινές οικονομικές προβλέψεις της, που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Οι προβλέψεις της Επιτροπής για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2021 είναι αναθεωρημένες ελαφρώς προς τα πάνω, σε σύγκριση με αυτές του Μαϊου (4%), ενώ παραμένουν σταθερές για το 2022.

Για την οικονομία της Ευρωζώνης και της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «βλέπει» ότι θα αναπτυχθούν με τον ίδιο ρυθμό 4,8% το 2021 και 4,5% το 2022. Τόσο για την Ευρωζώνη όσο και για την ΕΕ, η Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της σε σύγκριση με αυτές του Μαϊου.

Ειδικότερα για την Ελλάδα, η Επιτροπή επισημαίνει ότι σημείωσε αύξηση του εποχιακά προσαρμοσμένου πραγματικού ΑΕΠ κατά 4,4% το πρώτο τρίμηνο του 2021, παρά τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που θεσπίστηκαν τον Ιανουάριο. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ανάπτυξη καθοδηγείται κυρίως από τις καθαρές εξαγωγές, χάρη σε μία ισχυρή ανάκαμψη στις εξαγωγές υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,3% από τρίμηνο σε τρίμηνο. Επίσης, μία προγραμματισμένη αύξηση των φόρων ακίνητης περιουσίας το 2022 έδωσε ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα.

Η Επιτροπή τονίζει ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης άρχισαν να χαλαρώνουν νωρίς τον Μάιο στην Ελλάδα και ακολούθησε η αύξηση σημαντικών δεικτών εμπιστοσύνης. Βιομηχανικές έρευνες κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου έδειξαν μία επανεμφάνιση της ξένης ζήτησης για αγαθά. Η ανάκαμψη στις εξαγωγές υπηρεσιών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις προοπτικές του τουρισμού, ο οποίος προβλέπεται να παραμείνει κάτω από τα επίπεδα του 2019 στον ορίζοντα προβλέψεων της Κομισιόν. Τα αισιόδοξα σχέδια απασχόλησης στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς αναμένεται να οδηγήσουν σε οριακή μείωση του ποσοστού ανεργίας το 2021.

Με φόντο τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων σε ολόκληρη τη χώρα, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα έκτακτα μέτρα πολιτικής αναμένεται να μετριάσουν τις επιπτώσεις της ρευστότητας των επιχειρήσεων, των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας και να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επανεκκίνηση και υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. Τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν νωρίτερα μέσα στο έτος, σε συνδυασμό με την ώθηση από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της χώρας, αναμένεται να ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση, η οποία εκτιμάται πως θα είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης τόσο το 2021 όσο και το 2022. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί έως και 4,3% το 2021 και 6% το 2022.

Ο βασικός πληθωρισμός στην Ελλάδα προβλέπεται να διαμορφωθεί στο -0,4% το 2021 και 0,5% το 2022.

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι προβλέψεις της εξακολουθούν να υπόκεινται σε υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, ιδίως σε σχέση με τον τουριστικό τομέα, μετά τη χαλάρωση των περιορισμών λόγω COVID-19. Πρόσθετοι κίνδυνοι απορρέουν, επίσης, από την ταχύτητα της ανάκαμψης του ιδιωτικού τομέα μετά τη σταδιακή άρση των μέτρων στήριξης, τα οποία θα πρέπει να αρθούν την κατάλληλη χρονική στιγμή για να αποφευχθεί μία νέα αύξηση πτωχεύσεων και να περιορίσει τυχόν επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, οι αποταμιεύσεις που έχουν συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις δαπάνες στο μέλλον.

