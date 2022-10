Με τη συνδρομή του Just Go Zero της Polygreen το φετινό Ironman 70.3 Vouliagmeni, Greece στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων

Με στόχο να τερματίσει χωρίς να αφήσει τίποτα πίσω της, η Polygreen με το Just Go Zero γίνεται χορηγός του Ironman 70.3 Vouliagmeni Greece, μία συνδιοργάνωση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που πραγματοποιείται στις 20-23 Οκτωβρίου 2022. Με κινητήριο δύναμη το όραμα για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, όπου τίποτα δεν είναι περιττό και όλα τα υλικά αποκτούν μια δεύτερη ζωή, το Just Go Zero αποδεικνύει στην πράξη την δέσμευσή του για ένα πιο υγιές περιβάλλον και μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

Το Just Go Zero αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του φετινού αγώνα τριάθλου Ironman 70.3 Vouliagmeni Greece και στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας, αναλαμβάνοντας την ορθή διαχείριση των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του αγώνα στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Συγκεκριμένα, με ειδική μελέτη για όλα τα στάδια της εκδήλωσης, το Just Go Zero θα μεριμνήσει ώστε μετά το πέρας του αγώνα να μην υπάρχει ίχνος πλαστικού, χαρτιού, αλουμινίου αλλά ούτε οργανικών αποβλήτων, τοποθετώντας κάδους κατά μήκος της διαδρομής αλλά και στα σημεία των εκδηλώσεων και αναλαμβάνοντας τη συλλογή τους ώστε να προωθηθούν προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση και να παραμείνει η περιοχή καθαρή και πράσινη. Παράλληλα, θα συλλεχθούν ρούχα και παπούτσια, τα οποία επίσης θα προωθηθούν από την Polygreen για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.

Με στόχο την προσφορά λύσεων Κυκλικής Οικονομίας που διευκολύνουν τη συνετή απόρριψη υλικών, το Just Go Zero προσφέρει ολοκληρωμένες και καινοτόμες λύσεις διαχείρισης, ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών. Ως το πρώτο κίνημα κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα με την υπογραφή της Polygreen, αλλάζει τη φιλοσοφία και τη συμπεριφορά των Ελλήνων , σε σχέση με την φροντίδα του περιβάλλοντος. Στον κόσμο που οραματίζεται το Just Go Zero και ο Δήμος Βάρης Βουλιαγμένης , η φροντίδα μας για το περιβάλλον είναι εφάμιλλη της φροντίδας για τον εαυτό μας, την καλή μας φυσική κατάσταση και τη διατροφή μας.