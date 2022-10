Πιο ακριβά τα δάνεια μετά την τρίτη σερί αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ - Προειδοποίηση Λαγκάρντ

Σε άλλη μια μεγάλη αύξηση των επιτοκίων προχώρησε χθες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο να περιορίσει τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό.

Το 25μελές διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια αναφοράς κατά τρία τέταρτα της ποσοστιαίας μονάδας (0,75%), σε συνέχεια της αύξησης ρεκόρ τον περασμένο μήνα και ακολουθώντας το παράδειγμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Έτσι, το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2% (από 1,25%), το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 2,25% (από 1,50%) και το επιτόκιο καταθέσεων στο 1,50% (από 0,75% προηγουμένως).

We raised interest rates by 0.75 percentage points.



