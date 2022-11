Ανανέωση σπιτιού με αγορές από τα Public σε άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική!

Βρισκόμαστε στη καρδιά του φθινοπώρου και όσο βαδίζουμε προς τον χειμώνα, το σπίτι μας ζητάει την απαραίτητη ανανέωση. Χαλιά, ζεστά υφάσματα στους κανάπεδες, παπλώματα, κουβέρτες κάνουν την εμφάνισή τους και δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για ατέλειωτο gaming μεσημέρι Κυριακής στο σαλόνι ή ταινία και χουχούλιασμα το Σαββατόβραδο, όταν ο καιρός κρυώσει. Νέα προϊόντα τεχνολογίας κοσμούν τα δωμάτια αναψυχής της οικογένειας ενώ και η κρεβατοκάμαρα αποζητά πιο σύγχρονες μικροσυσκευές και προϊόντα τεχνολογίας. Την ίδια ώρα η κουζίνα η οποία θα φιλοξενήσει βραδιές φίλων, θα απαιτήσει ανανέωση των οικιακών συσκευών και αγορά σκευών για τη δημιουργία νόστιμων εδεσμάτων.

Όλα όσα θα χρειαστείς για την ανανέωση του “σπιτικού” σου, σε έναν προορισμό.

Πού μπορεί να βρει κανείς όλα όσα χρειάζεται για την ανανέωση του σπιτιού του; Φυσικά στα καταστήματα Public. Δεν χρειάζεται ψάξιμο καθώς στα Public μπορείς να βρεις μια κορυφαία ποικιλία από οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, προϊόντα τεχνολογίας και είδη σπιτιού, σε ανταγωνιστικές τιμές, για να βρεις εκείνες που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες! Εξάλλου όπως πάντα η ομάδα των Public θα σε βοηθήσει να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι, είτε ψάχνεις το νέο σου ψυγείο, πλυντήριο, στεγνωτήριο, είτε μια smart TV και κονσόλες gaming για στιγμές χαλάρωσης με την οικογένεια και φίλους.

Το καλύτερο όμως δεν στο είπαμε ακόμα. Όλα όσα χρειάζεσαι, τώρα μπορείς να τα αποκτήσεις πληρώνοντας σε 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα!

Ανανέωση σπιτιού χωρίς πιστωτική γίνεται; Έγινε!

Πώς γίνεται αυτό; Γίνεται με τον πιο απλό τρόπο. Στο Public.gr επιλέγεις τα προϊόντα που θέλεις και τα κάνεις δικά σου με την έξυπνη υπηρεσία πληρωμής "Public Now, Pay Later" με Klarna, πληρώνοντας σε 3 άτοκες δόσεις, ακόμα και χωρίς πιστωτική κάρτα.

Ειδικότερα, επιλέξτε την Klarna και καταχωρίστε τα στοιχεία της χρεωστικής ή της πιστωτικής σας κάρτας. Άτοκα και χωρίς έξοδα. Στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης η Klarna θα πραγματοποιήσει μια απλή αναζήτηση σε αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Αυτό δεν θα επηρεάσει την πιστοληπτική σας ικανότητα. Αφού το κατάστημα επιβεβαιώσει πρώτα ότι η παραγγελία σας βρίσκεται καθ’ οδόν, τότε θα χρεωθεί η κάρτα σας με την πρώτη δόση. Θα ειδοποιηθείτε μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία της πληρωμής. Αφού κάνετε την πρώτη σας πληρωμή, θα χρεώνεται αυτόματα η κάρτα σας κάθε 30 ημέρες για τις επόμενες δόσεις. Χωρίς τόκους ή έξοδα και φυσικά πάντα με ενημέρωση σας για κάθε συναλλαγή.

Η Klarna δεν «κρύβεται» πίσω από ψιλά γράμματα και είναι ο πιο έξυπνος και fun τρόπος για τις online αγορές σας και όχι μόνο. Απόκτησε σήμερα κιόλας την εφαρμογή δωρεάν στο κινητό σου και ανακάλυψε έναν απίστευτο κόσμο προνομίων για ατέλειωτο shopping με εκατοντάδες προσφορές από τα συνεργαζόμενα καταστήματα, ασφάλεια και διαφάνεια, ευελιξία, άνεση και τις πιο συμφέρουσες τιμές.

Εναλλακτικά, αν κάνεις την αγορά σου από ένα φυσικό κατάστημα, μπορείς να δοκιμάσεις το πρόγραμμα χρηματοδότησης Flex Pay, για αγορές με έως 36 δόσεις, χωρίς πιστωτική κάρτα, που σου επιτρέπει να ορίσεις εσύ τον χρόνο αποπληρωμής και το επιθυμητό ποσό κάθε δόσης, ενώ με την υπηρεσία γρήγορης παράδοσης Next Day Delivery μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων και να τα έχεις στον χώρο σας την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Τέλος, για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία, η υπηρεσία All In One Delivery σου προσφέρει τη δυνατότητα παράδοσης και εγκατάστασης οικιακών συσκευών σε μία και μόνο επίσκεψη!

Ακόμα κάθεσαι; Επισκέψου τα Public και άρχισε την ανανέωση που χρειάζεσαι!