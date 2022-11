Ο Όμιλος SOFTONE και η Skroutz διευρύνουν τη συνεργασία τους

Με διαρκή προσήλωση στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, ο Όμιλος Εταιρειών SOFTONE και η Skroutz διευρύνουν την πολυετή κι επιτυχημένη συνεργασία τους, παρέχοντας στους πελάτες τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τη δυναμική των πωλήσεών τους μέσα από την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής διάθεσης των προϊόντων τους.

Μετά το Prosvasis GO, που αποτέλεσε το πρώτο integration μίας λύσης λογισμικού της αγοράς με το skroutz marketplace, οι δύο οργανισμοί επεκτείνουν τη real-time διασύνδεση της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου με το σύνολο των εμπορικών εφαρμογών του Ομίλου SOFTONE, καθώς και τη νέα πρωτοποριακή λύση λιανικής GO Retail On Cloud.

Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνίας και ταχύτατης, ασφαλούς μεταφοράς δεδομένων, η διασύνδεση επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται το σύνολο των συναλλαγών -και των σχετικών εργασιών τους- με το skroutz marketplace, μέσα από το περιβάλλον των εφαρμογών SOFTONE! Αυτοματοποιημένα, χωρίς λάθη ή καθυστερήσεις στη λήψη, δρομολόγηση και εκτέλεση των παραγγελιών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των τελικών πελατών τους. Με τη διεύρυνση του integration των λύσεων των δύο κορυφαίων οργανισμών, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν τα προϊόντα τους στο skroutz marketplace μέσα από το περιβάλλον της εμπορικής τους εφαρμογής, ανεξάρτητα από το εάν διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα ή όχι. Την ίδια στιγμή, αυτή ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα στοιχεία των παραγγελιών που καταχωρούνται στο skroutz, δημιουργώντας αυτόματα όλες τις απαραίτητες εγγραφές, χωρίς χειροκίνητες καταχωρήσεις.

Όπως υπογράμμισαν εκπρόσωποι των δύο πλευρών, η στρατηγική συνεργασία του Ομίλου SOFTONE και της Skroutz εναρμονίζεται πλήρως με τη γενικότερη φιλοσοφία των δύο οργανισμών αναφορικά με την αξιοποίηση της καινοτομίας, αντανακλώντας παράλληλα την κοινή δέσμευσή τους για τη συστηματική εισαγωγή ψηφιακών λύσεων που αναβαθμίζουν έμπρακτα την καθημερινή λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων.