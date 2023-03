COSMOTE: Ρεκόρ στην κίνηση δεδομένων τον Αύγουστο

Κίνηση ρεκόρ για την κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα εξυπηρετεί φέτος τον Αύγουστο το δίκτυο της COSMOTE, έχοντας διακινήσει ήδη περισσότερα από 1 petabyte δεδομένων (1000 terabytes – 1015 bytes), με την κίνηση data να παρουσιάζεται αυξημένη κατά 40% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Σε τουριστικές περιοχές, η αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 50 – 100% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2012.

Στη Χαλκιδική, για παράδειγμα, η κίνηση data φέτος τον Αύγουστο ενισχύθηκε κατά 83% σε σχέση με το 2012 και κατά σχεδόν 340% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες του 2013. Αντίστοιχα, στις Κυκλάδες η χρήση υπηρεσιών internet και δεδομένων στο δίκτυο της COSMOTE έφθασε το 56% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο και ξεπέρασε το 270% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες της χρονιάς.

Υπενθυμίζεται ότι έως και 31/08/13, η COSMOTE προσφέρει δωρεάν Mobile Internet σε όλους τους συνδρομητές της, Συμβολαίου, ΚαρτοΣυμβολαίου, Καρτοκινητής & COSMOTE Internet On The Go για να σερφάρουν ξέγνοιαστα στις διακοπές τους από κινητό, tablet και laptop.

Τέλος, όσον αφορά την κίνηση στο δίκτυο 4G της COSMOTE, αυτή εξακολουθεί να σημειώνει συνεχώς αύξηση, ενώ ειδικά τον Αύγουστο τριπλασιάστηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η COSMOTE δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους συνδρομητές της με συσκευές 4G, να ενεργοποιήσουν δωρεάν έως τις 31/10/2013 την πρόσβαση στο δίκτυο 4G, το οποίο αναπτύσσεται διαρκώς σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.