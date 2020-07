Ο Μεγάλος Λαχνός του MDA Ελλάς έχει ήδη αρχίσει και κληρώνει 98 δώρα

Στο πλαίσιο του διαδικτυακού Summer Bazaar του MDA, διενεργείται ηλεκτρονική λαχειοφόρος αγορά σε ειδικά διαμορφωμένη σελίδα, για τους σκοπούς του Σωματείου. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες να κερδίσουν αγοράζοντας ένα από τα διαθέσιμα πακέτα που προσφέρονται.

Τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς είναι μία ευγενική προσφορά των καταστημάτων που συμμετέχουν στο Summer Bazaar, εταιριών και φίλων που στηρίζουν το έργο του MDA: AEGEAN, ALDEMAR RESORTS, ANATOL, ANCIENT GREEK SANDALS, ANGELO DI SPIRITO, ANGELOS COIFFURES, ANNIE P, ATELIER KALO, ATHENS ATHLETIC EVENTS, AZURA, BOUTARIS, CASA, CAVA VINIFERA, COCA COLA 3E, FΕΜΜΕ FANATIQUE, FINE STATIONERY, GALLERY SKOUFA, GIACOMO, HEAVEN ON EARTH, , HOME SELECTIONS- KLEOMENOUS 9, INTERNI, AGGELIKI KARAMINA, KESSARIS, KIKI ANDREOU INTERIORS, KOKU, KOOLFLY, LA REDOUTE, LALAOUNIS, LAVIPHARM, LES CONNAISSEURS, MAMUSH GALLERY, MILKSHAKES & DREAMS, MIRANTA’S, MYSHOE.GR, NAKAS PAPER, NATU RESTAURANT, PARK HOUSE, PENNIE, PHARMAPLUS, PLAISIO, SEATHROUGH, SKAPERDAS, SOTIRIS VRETTOS, STEFANIA FRANGISTA, STEFANIA VAIDANI, SUN OF A BEACH, SWAROVSKI, THE SWEET SPOT, TIKI TIKI, VASSILIA, VILDIRIDIS VILLY MILIONI, ZACCY’S LONDON, ZEUS + ΔΙΟΝΕ, ZYLO, ΑΝΝΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΡΟΝΤΗΡΑ, ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΝΩΝΤΑΣ ΡΑΛΛΗΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΣ, ΤΖΕΝΗ ΧΕΙΛΑΡΗ.

Η Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου. Τα έσοδα θα διατεθούν στη δημιουργία της 1ης Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων για ενήλικες στην Αθήνα.

Το MDA Ελλάς (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις) ξεκίνησε τη δράση του στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2000, έχοντας την πεποίθηση ότι μια συντονισμένη προσπάθεια από πολλές πλευρές, από την πολιτεία, τους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες, μπορεί να κάνει θαύματα. Σήμερα στο MDA Ελλάς είναι εγγεγραμμένες πανελλαδικά πάνω από 1300 οικογένειες εκ των οποίων κάποιες έχουν πλέον του ενός Μέλους που ασθενεί. Το MDA Ελλάς δεν έχει και δεν είχε καμία κρατική επιχορήγηση σε όλη την πορεία του έργου του. Ως εκ τούτου όλες οι δράσεις μας υλοποιούνται με την ευαισθητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους σκοπούς του MDA Ελλάς, αλλά και μέσο για τη γνωστοποίηση του έργου του στο ευρύτερο κοινό αποτελούν οι εκδηλώσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του MDA Ελλάς μπορείτε να βρείτε στο www.mdahellas.gr