Τα «διαμάντια της ελληνικής οικονομίας» έλαμψαν και εξέπεμψαν ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξία

Την ανάγκη σωστής αξιοποίησης των κονδυλίων που αναμένεται να προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, διεύρυνσης της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας και της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς επίσης και του άμεσου ψηφιακού μετασχηματισμού του εν Ελλάδι επιχειρείν, υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, που βραβεύτηκαν στην ετήσια εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2020, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hilton Athens.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και μίλησαν οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κωστής Χατζηδάκης, καθώς επίσης και 150 σημαίνοντες εκπρόσωποι των ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων της χώρας.

Ο CEO της επιτυχημένης εταιρείας Gruppo Cucine κ. Γιώργος Λεβεντάκης, μαζί με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες, εξέπεμψαν ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, παρά τις συνέπειες της πανδημίας, ανακοινώνοντας πλειάδα επενδυτικών προγραμμάτων τα οποία αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη, και τα οποία θα ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό.

Το βραβείο Diamonds of the Greek Economy 2020 παρέλαβε από τον κ. Σπύρο Κτενά, εκδότη New Times Publishing, ο κ. Γιώργος Λεβεντάκης, CEO της Gruppo Cucine. Ο Γιώργος Λεβεντάκης στις δηλώσεις του ευχαρίστησε την ομάδα του, και ανέφερε χαρακτηριστικά “Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτή την διάκριση. Η χρυσή μας ομάδα απέσπασε το βραβείο”.

Η οικογένεια Λεβεντάκη συνεχίζει να πραγματοποιεί σχέδια ανάπτυξης της επιχείρησης, ενώ η ομάδα της εταιρείας είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στην πορεία και εξέλιξη.