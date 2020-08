Νέα συλλογή Fall / Winter 2021 από τη mat. fashion

H mat. fashion, αμέσως μετά την ανάδειξή της σε Plus Size Brand of the Year από το Best in Fashion, παρουσιάζει πρώτη τη νέα της εντυπωσιακή συλλογή για το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα του 2021.

Η ολοκαίνουρια mat. συλλογή παίζει με τις διαχρονικές αντιθέσεις λευκού και μαύρου χρώματος, αντλεί αστείρευτη έμπνευση από κομψά paisley μοτίβα, αποθεώνει τη θηλυκότητα με περίτεχνες δαντέλες και αποπνέει έναν αέρα δυναμισμού και ρομαντισμού.

Ανανεωμένη, ιδιαίτερη και φρέσκια, η νέα Fall/Winter 2021 είναι ιδανική για κάθε γυναίκα που αισθάνεται σίγουρη για τον εαυτό της και επιθυμεί να δώσει νέο αέρα στο στυλ της. Αποτελεί, λοιπόν, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή για να ανανεωθούμε και να ατενίσουμε το μέλλον με πάθος και αισιοδοξία.

Ανακάλυψέ τη στα 20 καταστήματα mat. σε όλη την Ελλάδα και στο shop.matfashion.com και ξεχώρισε τα σύνολα εκείνα που θα δώσουν μία ιδιαίτερη αισθητική στις πρώτες φθινοπωρινές εμφανίσεις σου!