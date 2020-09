Harris Davlas exclusively for Vardas FALL 2020

Μετά την επιτυχημένη συνάντηση του ιστορικού οίκου VARDAS με τον αγαπημένο sartorialist και PR manager Χάρη Ντάβλα, που γέννησε την HARRIS DAVLAS EXCLUSIVELY FOR VARDAS, την best seller ανδρική συλλογή του 2019, η ιδιαίτερη χημεία των δύο icons της μόδας, σε συνδυασμό με μία αμοιβαία, μανιώδη εστίαση στις ιδιαίτερες λεπτομέρειες και τα καλύτερα υφάσματα και υλικά, οδηγεί αυτή τη σεζόν σε μία ξεχωριστή Fall συλλογή made to measure, όπου κεντρικός άξονας είναι το αψεγάδιαστο στιλ.

Το μπλε, το καφέ και το off white κυριαρχούν στις πιο κλασικές τους αποχρώσεις, πάνω σε πολυτελή υφάσματα όπως Duca Visconti, Drago, Zegna και Ferla, ενώ τα καρό δηλώνουν έντονα την παρουσία τους και τα jackets μας εκπαιδεύουν σε μία φρέσκια, αφοδράριστη προσέγγιση που ακουμπά στην ιταλική φινέτσα με αυθεντικότητα και άνεση. Τα πόλο μπλουζάκια αντικαθιστούν τα πουκάμισα, φτιαγμένα από μαλακό ζέρσεΐ που κάθεται άψογα μέσα από double breasted σακάκια με μεγάλα, peak lapeled πέτα, ανοιχτές τσέπες, πάνω από παντελόνια με πιέτες και την αγαπημένη λεπτομέρεια της σεζόν, το turn up ρεβέρ των 7 εκατοστών.

Ο Χάρης Ντάβλας σχεδίασε τη συλλογή σαν ένα ακόμη κομμάτι του παζλ που συνθέτει την απόλυτη ανδρική γκαρνταρόμπα, μέσα από instant classic κομμάτια και ιδιαίτερα key pieces, που θα συναντηθούν, σύντομα, με την Winter 20-21 HARRIS DAVLAS EXCLUSIVELY FOR VARDAS Ready to Wear Collection, για να συνεχίσουν να υφαίνουν μία ιστορία μόδας που ξεκίνησε σαν υπέροχη ιδέα και εξελίχθηκε σε αυτόνομη σειρά. Μία σειρά με ιδιαίτερη υπογραφή, που αγκαλιάζει τη φρεσκάδα των σημερινών τάσεων με τη διαχρονική ποιότητα και φινέτσα ενός ιστορικού οίκου.

Τη συλλογή Harris Davlas x VARDAS θα βρείτε στα καταστήματα:

VARDAS Golden Hall, Κηφισίας 37Α, 210 6803460

VARDAS Κολωνάκι, Αμερικής 15, 210 3605223

Για να κλείσετε το ραντεβού σας ή για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία Made To Measure καλέστε στο: 2106803460