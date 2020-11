Πλατινένια, ειδική διάκριση για το Athens Beverly Hills ως το Medical Beauty Center of the Year 2020

Ο ιατρικός όμιλος Athens Beverly Hills Medical Group απέσπασε την πλατινένια διάκριση Medical Beauty Center of the Year και όχι μόνο, στην τελετή απονομής των Medical Beauty Awards by Boussias 2020. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, σε στενό κύκλο, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας κατά του Covid 19.

Ανάμεσα σε κορυφαίους υποψήφιους από τον ιατρικό κλάδο, το Athens Beverly Hills Medical Group απέσπασε 6 συνολικά βραβεία!

· Χρυσό βραβείο στην κατηγορία: Πρωτόκολλο Σύσφιξης Επιδερμίδας Skin Tightening

· Χρυσό βραβείο στην κατηγορία: Θεραπεία Νημάτων

· Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία: Πρωτόκολλο Αυτόλογης Μεσοθεραπείας PRP

· Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία: Σχεδιασμός και design ιατρείου

· Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία: Καλύτερη αλυσίδα Πλαστικής Χειρουργικής & Δερματολογίας, ενώ απέσπασε και την πλατινένια διάκριση

· Medical Beauty Center of the Year

«Για μένα είναι μια ανταμοιβή της προσπάθειας που κάνουμε συνολικά στο ABH Medical Group να προσφέρουμε συνεχώς υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες. Ήταν το δικό μου όραμα να δημιουργήσω ένα χώρο καλαίσθητο και μέσα από τη δουλειά μας να αλλάζουμε θετικά τις ζωές των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται. Εσωτερικά και εξωτερικά» δήλωσε ο Πρόεδρος κι Επιστημονικός Διευθυντής του Athens Beverly Hills Medical Group, δρ Αθανάσιος Αθανασίου.

« Φέτος που γιορτάζουμε και τα 12 χρόνια λειτουργίας του ABH Medical Group και εν μέσω δύσκολων καιρών η βράβευση αυτή είναι η αναγνώριση των αξιών που πρεσβεύουμε όπως είναι η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία απέναντι στους ασθενείς μας, η συνεχής εκπαίδευση κι έρευνα νέων θεραπειών ώστε να μπορούμε κάθε φορά να εκπληρώνουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους» πρόσθεσε η Αντιπρόεδρος και Επιστημονική Διευθύντρια δρ Ντόλυ Φατσέα.

Το Αthens Beverly Hills Medical Group δραστηριοποιείται τα τελευταία 12 χρόνια στον τομέα της Πλαστικής Χειρουργικής και της Δερματολογίας ενώ έχει κάνει και δυναμική είσοδο στον τομέα της προληπτικής και αναγεννητικής ιατρικής αλλά και της ευεξίας φέρνοντας τις πιστοποιημένες ενδοφλέβιες θεραπείες REVIV σε αποκλειστικότητα για την Ελλάδα αλλά και το πρόγραμμα κλινικής πρόληψης και αντιγήρανσης Cenegenics.

ATHENS BEVERLY HILLS MEDICAL GROUP

Λεωφ. Βουλιαγμένης 96,

Γλυφάδα, ΤΚ.16675