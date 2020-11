Το Χριστουγεννιάτικο digital event των Sephora

Μπορεί οι συνθήκες να μη επιτρέπουν τα παραδοσιακά events, αυτό όμως δεν στάθηκε εμπόδια για το αγαπημένο όλων brand Sephora, που διοργάνωσε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο event της εταιρείας, αλλά αυτήν τη φορά μέσα από ένα digital περιβάλλον.

Με πλήρη σεβασμό στους κανονισμούς, το φετινό Xmas Press Event των Sephora φιλοξενήθηκε από την διαδικτυακή πλατφόρμα zoom, φέρνοντας έστω και με αυτόν τον τρόπο κοντά τους λάτρεις του brand. Beauty editors, beauty bloggers και influencers παρακολούθησαν μια live παρουσίαση των νέων προϊόντων στον χώρο του μακιγιάζ, καθώς και των νέων τάσεων που αφορούν την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου.

Το μήνυμα των Sephora για τα Χριστούγεννα του 2020, υπό τον τίτλο “Joy is a gift”, τονίζει τη μαγεία του να μοιράζεσαι τη χαρά με τα αγαπημένα σου πρόσωπα και να ζεις μαζί τους μοναδικές και αξέχαστες στιγμές.

Τα φετινά Χριστούγεννα υπόσχονται μια συναρπαστική επιστροφή, μέσα από αγκαλιές και χαμόγελα που ανταλλάσσουμε με την οικογένειας και τους φίλους μας. Και τι καλύτερο από το να απολαμβάνουμε τη συντροφιά των πολύτιμων και αγαπημένων μας προσώπων σε ένα σκηνικό γεμάτο χρυσό glitter και μπλε χρώμα! Τα Χριστούγεννα του 2020 ενισχύουν τη δύναμη που μας κάνει όμορφους, ξεχωριστούς και κυρίως, που μας ενώνει.

Εκπέμποντας από το ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens και μέσα από μια άκρως χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, οι skincare experts και οι makeup artists των Sephora μοιράστηκαν με τους «καλεσμένους» μυστικά, νέες τάσεις και πολυσυζητημένα προϊόντα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ροής, το κοινό είχε ενεργό συμμετοχή, δίνοντας ένα πιο άμεσο και φιλικό ύφος στην παρουσίαση.

Μερικά από τα brands που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του χριστουγεννιάτικου digital press event, και έχουν ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, είναι τα εξής:

Skincare Exclusive: Laneige, Belif, Wishful by Huda, Dr Jart, Pixi, Fresh, Lanolips, Ole Henriksen

Sephora Collection: Good For Collection & Xmas Collection

Make up: Nars, Fenty, Benefit, Huda, Make Up for Ever, KVD

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκαν και τα Xmas Selective Sets με makeup και skincare προϊόντα, που πάντα αποτελούν μια όμορφη πρόταση των Sephora για δώρο τους αγαπημένους μας.

Μέρος της παρουσίασης ήταν και το πρόγραμμα ευθύνης “Good For”, που στοχεύει σε μια πιο conscious ομορφιά με σεβασμό προς το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “good for all & good for a better planet”, τα Sephora επαναπροσδιορίζουν τα προϊόντα μακιγιάζ, skincare και τα αρώματα μέσα από συνθέσεις με minimum 90% συστατικά φυσικής προέλευσης, οικολογικές συσκευασίες και προϊόντα vegan friendly χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης.

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν, τα exclusive brands & Sephora Collection είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Sephora, στο site www.sephora.gr και στο Mobile App Sephora Greece.

