Spread Christmas Joy: Ο Μεγάλος Λαχνός του MDA Ελλάς έχει ήδη αρχίσει και κληρώνει πλούσια δώρα!

Μπες στο site του MDAΕλλάς (www.mdahellas.gr) και κάνε click στο XMASLOTTERY!

Οι συμμετέχοντες μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες να κερδίσουν αγοράζοντας ένα από τα διαθέσιμα πακέτα που προσφέρονται.

Το MDA Ελλάς (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις) ξεκίνησε τη δράση του στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2000, έχοντας την πεποίθηση ότι μια συντονισμένη προσπάθεια από πολλές πλευρές, από την πολιτεία, τους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες, μπορεί να κάνει θαύματα. Σήμερα στο MDA Ελλάς είναι εγγεγραμμένες πανελλαδικά πάνω από 1400 οικογένειες εκ των οποίων κάποιες έχουν πλέον του ενός Μέλους που ασθενεί. Το MDA Ελλάς δεν έχει και δεν είχε καμία κρατική επιχορήγηση σε όλη την πορεία του έργου του. Ως εκ τούτου όλες οι δράσεις μας υλοποιούνται με την ευαισθητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους σκοπούς του MDA Ελλάς, αλλά και μέσο για τη γνωστοποίηση του έργου του στο ευρύτερο κοινό αποτελούν οι εκδηλώσεις που οργανώνονται κάθε χρόνο.

Τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς είναι μία ευγενική προσφορά καταστημάτων, εταιριών και φίλων που στηρίζουν το έργο του MDA. Μερικές από τις εταιρίες είναι: Aegean, Aggeliki Karamina, Aldemar Hotels, Ancient Greek Sandals, Athens Athletic Events, Azura, Begnis Catering, Bleecker & Love, Castalia, Danelian Diamond Club, Different & Different, Era Nuts, Home Tradition, Ioanna Kourbella, I-SQUARE, Kessaris, La Redoute, La Vie , Maxilara, Milkshakes & Dreams, Mirantas, Miss Flamingo Kids, My Shoe, Osteostrong, Patseas, Pharma Plus, Plaisio, , Serkos, Skaperdas, Stefania Frangista, Sun of a Beach, The Sweet Spot, TikiTiki, Tsirikos Bikes, Vasillia, Vildiriris, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος κ. Στέφανος Περτσεμλίδης, Νώντας Ράλλης.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2020 και τα έσοδα θα διατεθούν στην ενίσχυση των Ειδικών Μονάδων Νευρομυϊκών Παθήσεων για παιδιά και ενήλικες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του MDA Ελλάς μπορείτε να βρείτε στο www.mdahellas.gr