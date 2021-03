Institute of Life – ΙΑΣΩ: Συνεργασία με τον κορυφαίο Εμβρυολόγο Dr. Jacques Cohen για την εφαρμογή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης

· Εξασφαλίζεται η επιλογή του καταλληλότερου εμβρύου για εμφύτευση, με ακρίβεια που φτάνει το 92,5%

· Αυξάνονται οι πιθανότητες εγκυμοσύνης από την 1ηεμβρυομεταφορά

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των πιο καινοτόμων μεθόδων με στόχο τα βέλτιστα αποτελέσματα στην επίτευξη κυήσεων, η Ιnstitute of Life - ΙΑΣΩ ανακοινώνει την επιστημονική συνεργασία με τον παγκοσμίου φήμης Κλινικό Εμβρυολόγο Dr. Jacques Cohen και καινοτομεί με την εφαρμογή τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence).

Η πλέον σύγχρονη μορφή τεχνολογίας Τεχνητής Νοημοσύνης θα εφαρμόζεται από εδώ και στο εξής στην Institute of Life - ΙΑΣΩ σε δύο επίπεδα:

1) Μέσω του συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης ERICA “Embryo Ranking Intelligent Classification Algorithm” βελτιστοποιείται η διαδικασία επιλογής εμβρύων, προκειμένου να επιλεγεί το πιο κατάλληλο έμβρυο προς έμβρυο μεταφορά. Το νέο αυτό προγνωστικό λογισμικό ιεραρχεί τα έμβρυα με βάση την ικανότητά τους να εμφυτευθούν επιτυχώς στο ενδομήτριο της υποψήφιας μητέρας ,αυξάνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες εγκυμοσύνης. Πρόκειται για το πλέον προηγμένο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης για αξιολόγηση εμβρύων στον κόσμο και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Institute of Life – ΙΑΣΩ. Εφαρμόζοντας τα κλασικά κριτήρια επιλογής, σε συνδυασμό με το σύστημα ERICA, μπορούμε να επιλέξουμε το έμβρυο με τη μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης εγκυμοσύνης με ακρίβεια που φτάνει το 92.5%.

2) Με την εγκατάσταση του νέου πρωτοπόρου συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης το οποίο θα εστιάσει για πρώτη φορά στην επιλογή του κατάλληλου σπερματοζωαρίου, με σκοπό να αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς γονιμοποίησης του ωαρίου.

Η τεχνητή νοημοσύνη μέσω της συλλογής μεγάλου όγκου δεδομένων, ανάλυσης εικόνας και έξυπνου λογισμικού θα βοηθήσει τόσο τον ιατρό Αναπαραγωγής όσο και τον κλινικό εμβρυολόγο στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και των πλέον δύσκολων περιπτώσεων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η πλέον υποσχόμενη μορφή σύγχρονης τεχνολογικής υποστήριξης και αναμένεται να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο τα επόμενα χρόνια και στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

Η Institute of Life – ΙΑΣΩ, πιστή στο όραμά της, θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και νέες επιστημονικές συνεργασίες με σκοπό να φέρει όλα τα ζευγάρια ένα βήμα πιο κοντά στην εκπλήρωση των προσδοκιών τους!

Λίγα λόγια για τον Dr. Jacques Cohen και την αποκλειστική συνεργασία με την Institute of Life – ΙΑΣΩ

Ο Dr. Jacques Cohen προέρχεται από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή Edwards, ο οποίος έφερε στον κόσμο το πρώτο μωρό με Εξωσωματική Γονιμοποίηση, τη Louise Brown. Είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος για την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας σειράς εμβρυολογικών καινοτομιών και πρωτοκόλλων, που είναι πλέον κοινά στο σύγχρονο

εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης, όπως τα καλλιεργητικά υλικά singlestep, η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση και η κρυοσυντήρηση των εμβρύων!

Υπενθυμίζεται, ότι η επιστημονική συνεργασία της Institute of Life - ΙΑΣΩ με τον παγκοσμίου φήμης Κλινικό Εμβρυολόγο Dr. Jacques Cohen είχε ξεκινήσει μέσω της πλατφόρμας International IVF Initiative i3, που έχει ο ίδιος δημιουργήσει, (μια παγκόσμια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για επαγγελματίες υγείας στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, μέλος της οποίας είναι και ο συνεργάτης μας Κλινικός Εμβρυολόγος Dr. Giles Palmer).

Η Ιnstitute of Life - ΙΑΣΩ είχε τη μεγάλη τιμή να παρουσιαστεί στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα από την πλατφόρμα i3 για το πρωτοποριακό επιστημονικό έργο της Κλινικής έρευνας «Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου», που διεξάγεται στο εργαστήριο της Institute of Life στο ΙΑΣΩ. Η επιστημονική ομάδα της Ιnstitute of Life και της Embryo tools μελετά την πιθανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων γυναικών με υπογονιμότητα και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, που οφείλονται σε κυτταροπλασματικές δυσλειτουργίες των ωαρίων και επίσης την πιθανότητα αντιμετώπισης σοβαρών μιτοχονδριακών παθήσεων.

