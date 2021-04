Η Audemars Piguet αποκαλύπτει την blockbuster συνεργασία της με την Marvel, παρουσιάζοντας το Royal Oak Concept «Black Panther» Flying Tourbillon

Μετά την ανακοίνωση της μακροχρόνιας συνεργασίας με τη Marvel Entertainment, o Ελβετικός οίκος Υψηλής Ωρολογοποιίας Audemars Piguet αποκαλύπτει την πρώτη σειρά ρολογιών με τους ήρωες της Marvel, ξεκινώντας με το Royal Oak Concept “Black Panther” Flying Tourbillon, που κυκλοφορεί σε 250 συλλεκτικά κομμάτια.

Η Audemars Piguet αποδίδει φόρο τιμής σε μια νέα γενιά εμπνευσμένων ηρώων, επιλέγοντας το εκρηκτικό σύμπαν της Marvel. Ο οίκος επιλέγει να ξεκινήσει δυναμικά τη σειρά με το ρολόι του Black Panther, τιμώντας τις οικογενειακές αξίες και τον αδιάκοπο συνδυασμό παράδοσης και τεχνολογίας που αντανακλά ο ήρωας. Ο οίκος, χωρίς να μένει ακίνητος, προσπαθεί συνεχώς να ξεπεράσει τα όρια της τέχνης της Υψηλής Ωρολογοποιίας, αντλώντας έμπνευση από την pop κουλτούρα και τη βιομηχανία του θεάματος.

«Αυτή η συνεργασία είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα! Αποδίδουμε φόρο τιμής στους ήρωες της Marvel και την ισχυρή σύνδεση που είχε πάντα η Audemars Piguet με τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Αυτή η συνεργατική περιπέτεια υπόσχεται πολλές εκπλήξεις.», δηλώνει ο François-Henry Bennahmias, διευθύνων σύμβουλος της Audemars Piguet και λάτρης των κόμικς.

Το Royal Oak Concept “Black Panther” Flying Tourbillon, βασιζόμενο στη δεξιοτεχνία του οίκου και τη φουτουριστική τεχνολογία, παρουσιάζεται με κάσα διαμέτρου 42mm από τιτάνιο και μαύρη κεραμική στεφάνη και κορώνα. Αν και ανθεκτικά, αυτά τα ελαφριά υλικά συμπληρώνουν όμορφα την εργονομική καμπυλότητα της κάσας που ταιριάζει με το φυσικό σχήμα του καρπού. Το μωβ λουράκι από καουτσούκ με πτυσσόμενο AP κούμπωμα τιτανίου, δίνει μια ζωντανή πινελιά χρώματος, ενώ είναι διαθέσιμο και το μαύρο λουράκι.

Στο καντράν του ρολογιού φιλοξενείται η τρισδιάστατη φιγούρα του Μαύρου Πάνθηρα της Marvel, σμιλεμένη στο χέρι από λευκό χρυσό. Για τη ρεαλιστική απόδοση της κίνησης του ήρωα αναπτύχθηκαν νέες τεχνικές και εργαλεία. Πολλές εσοχές έχουν δημιουργηθεί κάτω από το χαρακτήρα για να αφήσουν αρκετό χώρο για τα εξαρτήματα κίνησης του ρολογιού, διατηρώντας ταυτόχρονα αρκετή ακαμψία για να αποτρέψουν την παραμόρφωση και να επιτύχουν τη βέλτιστη αισθητική. Η υφή από το κοστούμι του θαρραλέου ήρωα έχει χαραχθεί με λέιζερ, ενώ έχει τελειοποιηθεί από σχολαστικό χάραγμα στο χέρι. Οι αμέτρητες λεπτομέρειες που διακοσμούν το σώμα του Black Panther, από τα χέρια και τα νύχια του ως τους μύες και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, έχουν χαραχθεί στο χέρι από τους εξειδικευμένους τεχνίτες της Audemars Piguet.

Το Royal Oak Concept “Black Panther” Flying Tourbillon της Audemars Piguet συστήθηκε για πρώτη φορά μέσα από μια διαδικτυακή παρουσίαση στο Λος Άντζελες, με οικοδεσπότες τον διευθύνοντα σύμβουλο της Audemars Piguet François-Henry Bennahmias και τον ηθοποιό Kevin Hart. Λαμπεροί προσκεκλημένοι της βραδιάς, μεταξύ πολλών, ήταν η Serena Williams και ο LeBron James. Η βραδιά της παρουσίασης του ρολογιού «έκλεισε» με μια δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό, όπου συγκεντρώθηκε το ποσό των 8 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού συγκεντρώθηκε από τη δημοπρασία ενός μοναδικού αντιτύπου του Royal Oak Concept “Black Panther” Flying Tourbillon, με ολοσκάλιστη χειροποίητη κάσα 42 mm από λευκό χρυσό 18Κ. Το ποσό που συγκεντρώθηκε δόθηκε σε δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, την First Book που προμηθεύει παιδιά μη προνομιούχων οικογενειών με εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία, και την Ashoka που συμβάλει έμπρακτα στη λύση καίριων κοινωνικών, πολιτισμικών και οικολογικών ζητημάτων

Λίγα λόγια για το Royal Oak

Το πρώτο Royal Oak Concept παρουσιάστηκε για τον εορτασμό της 30ης επετείου της Royal Oak το 2002, καθιερώνοντας μια ολοκληρωτικά νέα αισθητική για την Υψηλή Ωρολογοποιία του 21ου αιώνα. Εμπνευσμένο αρχικά από τα αυτοκίνητα Concept, το μοντέλο αυτό συγκέντρωσε τεχνική ακρίβεια, φουτουριστικό σχεδιασμό και υλικά υψηλής τεχνολογίας. Αν και αρχικά παρουσιάστηκε ως μια εφάπαξ περιορισμένη έκδοση των 150 κομματιών, αυτό το πρωτοποριακό ρολόι γέννησε μια μοναδική συλλογή, δίνοντας την ευκαιρία στην Audemars Piguet να πειραματιστεί με το πώς θα μπορούσε να είναι η ωρολογοποιία υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας τις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογίες με το προγονικό savoir-faire.

Σχετικά με την Marvel

Η Marvel Entertainment, LLC, θυγατρική της εταιρείας The Walt Disney Company, είναι μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες ψυχαγωγίας, βασισμένη σε μια βιβλιοθήκη με περισσότερους από 8 χιλιάδες χαρακτήρες που εμφανίζονται σε ποικίλα μέσα, εδώ και 75 χρόνια.

Σχετικά με την Audemars Piguet

Η Audemars Piguet είναι η παλαιότερη εταιρεία κατασκευής ρολογιών υψηλής ωρολογοποιίας που βρίσκεται ακόμα στα χέρια των ιδρυτικών οικογενειών της (Audemars και Piguet). Με έδρα το Le Brassus από το 1875, η εταιρεία έχει καλλιεργήσει γενιές ταλαντούχων τεχνιτών, αναπτύσσοντας συνεχώς νέες δεξιότητες και τεχνικές και διευρύνοντας το savoir-faire για να καθορίσουν τάσεις που ξεπερνούν τους κανόνες. Στο Vallée de Joux, στην καρδιά της ελβετικής Jura, η Audemars Piguet δημιούργησε πολλά αριστουργήματα, που μαρτυρούν το προγονικό savoir-faire και το πνεύμα της αναζήτησης. Καθώς μοιράζεται το πάθος της με τους λάτρεις του ρολογιού ανά τον κόσμο, μέσα από τη γλώσσα των συναισθημάτων, η Audemars Piguet έχει δημιουργήσει μια εμπνευσμένη κοινότητα ανταλλαγής δημιουργικών πρακτικών. Born in Le Brassus, raised around the world – www.audemarspiguet.com