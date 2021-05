Τα Sephora Greece μας έφεραν πιο κοντά στο καλοκαίρι, με το Sephora Digital Summer Press Day

Τα Sephora Greece καλωσόρισαν το καλοκαίρι με το Digital Summer Press Day που διοργάνωσαν την Τρίτη 20 Απριλίου 2021. Με πλήρη σεβασμό στους κανονισμούς και τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, η ομάδα των Sephora Greece με άκρως καλοκαιρινή διάθεση, παρουσίασε τα νέα προϊόντα στις κατηγορίες make up και skincare.

Η εξειδικευμένη ομάδα των make up και skincare experts των Sephora Greece υποδέχθηκε μέσα από ένα digital περιβάλλον τους Sephora beauty lovers και παρουσίασε τα νέα λανσαρίσματα για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2021, καθώς και τα νέα brands που διατίθενται αποκλειστικά από τα Sephora. Ξεχωριστή θέση στην live παρουσίαση είχαν τα νέα μεγάλα skincare brands που διατίθενται πλέον στα Sephora Greece. Ο λόγος για τα Drunk Elephant, The Ordinary, Dermalogica και Innisfree, που έχουν ήδη ενθουσιάσει τους λάτρεις του brand και τους skincare addicts.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, μοναδικά προϊόντα της κατηγορίας haircare με πρωταγωνιστές τα brands Moroccanoil, Olaplex, Briogeo και Ouai Haircare, αλλά και οι νέες τάσεις στον χώρο του μακιγιάζ από τα exclusive brands Benefit Cosmetics, Too Faced, Fenty Beauty by Rihanna, NARS, HUDA Beauty, Make Up For Ever, KVD Vegan Beauty.

Beauty editors, beauty bloggers και influencers είχαν κατά τη διάρκεια του digital event ενεργό συμμετοχή, και εξέφρασαν με ενθουσιασμό την αγάπη τους για τα προϊόντα και τα brands που παρουσιάστηκαν. Τις εντυπώσεις έκλεψαν οι καινοτομίες των skincare brands OLE HENRIKSEN, Fenty Skin, Fresh, Wishful, Belif, LANEIGE, REN, Respire, Pixi, Pai, Erborian, Sunday Riley και πολλών ακόμα, που προσφέρουν επιλογές που καλύπτουν κάθε επιθυμία και ανάγκη της επιδερμίδας.

Θετικά σχόλια απέσπασε για ακόμα μια φορά το πρόγραμμα ευθύνης των Sephora “Good For”, με την περιβαλλοντική δέσμευση της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας και της ομορφιάς του πλανήτη. Στόχος των “Good For” επιλογών είναι η ενίσχυση της conscious ομορφιάς, με συνθέσεις προϊόντων ως και 90% φυσικές, vegan προϊόντα χωρίς συστατικά ζωικής προέλευσης και συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον. Τα Sephora επαναπροσδιορίζουν τα δεδομένα της ομορφιάς και της περιποίησης, προσφέροντας εκατοντάδες προϊόντα που είναι Good For You, Good For a Better Planet, Good For Vegan.

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν, τα exclusive brands και τα “Good For” προϊόντα, είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Sephora, στο site www.sephora.gr και στο Mobile App Sephora Greece.