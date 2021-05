Η ομιλία του κ. Antonio Taquis Ochoa, General Director της Panama Shipping Agency & Services στο 6o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Για τη παγκοσμιοποίηση και τις επιπτώσεις του COVIC 19 στη διεθνή οικονομία μίλησε ο κ. Antonio Taquis Ochoa, General Director της Panama Shipping Agency & Services και πρώην Πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα, στο 6o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που ήταν υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο Ζάππειο Μέγαρο. Με τη συμμετοχή 600 προσωπικοτήτων από όλον τον κόσμο πραγματοποιήθηκαν από τις 10 έως τις 15 Μάϊου στο Ζάππειο οι εργασίες του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στους 10 θεματικούς πυλώνες του Φόρουμ έγιναν συζητήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, στις οποίες συμμετείχαν σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες.

Ο κ. Antonio Taquis Ochoa, εκ των χρυσών χορηγών του Οικονομικού Φόρουμ παρέθεσε ομιλία η οποία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, με θέμα “Τhe future of Globalisation in the post covid era “ ( Το μέλλον της παγκοσμιοποίησης στην μετα- covid εποχή), στο πλαίσιο των συνομιλιών για το μέλλον της Ευρώπης και τις Ευρωπαϊκές εξελίξεις, την Πέμπτη 13 Μαΐου. Ο General Director της Panama Shipping Agency & Services και πρώην Πρέσβης του Παναμά στην Ελλάδα μεταξύ των άλλων τόνισε: «Πολλή συζήτηση γίνεται για την επίδραση της πανδημίας στη παγκοσμιοποίηση, η οποία τα τελευταία χρόνια πριν την εμφάνιση του COVID19 είχε ήδη πληγεί σημαντικά.

Ανιχνεύοντας τα στοιχεία που προέκυψαν το 2020 παρατηρούμε ότι υπήρξε σημαντική μείωση τόσο στο εμπόριο, όσο και στη ροή χρήματος. Οι ανθρώπινες μετακινήσεις κατέρρευσαν, ενώ στον αντίποδα ο εγκλεισμός έφερε εκτόξευση της διακίνησης των πληροφοριών. Ο COVID 19 έκανε την παγκοσμιοποίηση να “σωπάσει” για λίγο αλλά δεν τη “σκότωσε”. Για την ακρίβεια όσο προχωράμε στο 2021 τα πράγματα δείχνουν να είναι πιο ευοίωνα. Οι εταιρίες κυρίως θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα δημιουργώντας ένα κόσμο αλληλεξάρτησης που θα ανθίσταται σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη μελλοντική διατάραξη.»