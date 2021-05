Τα νέα καλοκαιρινά looks της make up artist Καίτης Τομαζίνου

Η make up artist Καίτη Τομαζίνου με τεράστια εμπειρία στον χώρο του επαγγελματικού μακιγιάζ, είναι η πρώτη επιλογή των επωνύμων! Η ίδια έχει καταφέρει να κερδίσει μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους make up artists της Ελλάδας, με μεγάλες συνεργασίες και εμπειρίες στο βιογραφικό της, όπως η μακροχρόνια συνεργασία της με τον καταξιωμένος make up artist Γιάννη Μαρκετάκη. Η Καίτη Τομαζίνου έχει εκπαιδεύσει και να καθοδηγήσει ομάδες 120 ατόμων για τη πραγματοποίηση look για τεράστιες διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και η Eurovision.

Στην εμπειρία της αυτή έρχονται να προστεθούν οι σπουδές της, στο επαγγελματικό μακιγιάζ με εξειδίκευση στη χρωματολογία και τη χρωματική ανάλυση, τις οποίες πληθαίνει με κάθε ευκαιρία με ανάλογα σεμινάρια.

Τα looks της Καίτης Τομαζίνου είναι σύγχρονα, τηρούν χρωματική αναλογία και αποπνέουν κομψότητα. Η ίδια αγαπά να προσδιορίζει το κλασσικό με πιο σύγχρονες πινελιές, ίσως και λίγο ρετρό.

Επισκεφτείτε την Καίτη Τομαζίνου στο boudoir της, στην οδό Ηροδότου 17, στο Περιστέρι.