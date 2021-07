The Coolest Summer Sale @The Mall Athens

Από τις 5 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις προσγειώνονται στο The Mall Athens, τον απόλυτο shopping προορισμό για όλη την οικογένεια! Για περισσότερο από ένα μήνα, στην καρδιά του καλοκαιριού, οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με ασφάλεια, άνεση και με εκπτώσεις που θα φτάνουν έως 70%.

Επισκεφτείτε το The Mall Athens, περιηγηθείτε στα καταστήματά του και ανακαλύψτε μοναδικές εκπτώσεις στα αγαπημένα σας brands. Ειδικά για την περίοδο του The Coolest Summer Sale, το The Mall Athens θα φορέσει τα καλοκαιρινά του, επιλέγοντας μια δροσερή και πολύχρωμη διακόσμηση με μεγάλα εναέρια παγωτά και κατασκευές στους χώρους του εμπορικού κέντρου.

Οι εκπλήξεις όμως δεν σταματούν εδώ! Από τις 12 Ιουλίου, μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος στην πιο cool ενέργεια του καλοκαιριού, όπου ανάλογα με το ύψος των αγορών σας στα καταστήματα του The Mall Athens, θα μπορείτε να παραλάβετε από το Γραφείο Πληροφοριών χρήσιμα καλοκαιρινά δώρα, όπως αδιάβροχες θήκες κινητού, cooler bags και σετ ρακέτες παραλίας. Η ενέργεια θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις πιο cool εκπτώσεις μόνο στο The Mall Athens!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τo www.themallathens.gr

#TheMallAthens #SummerSale #TheCoolestSummerSale