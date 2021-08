Με αφορμή την επέτειο αυτή, θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από εκδηλώσεις.

Η εταιρία Access Fashion, συνεχίζοντας τη δυναμική πορεία της στο χώρο του γυναικείου ενδύματος, επεκτείνει το δίκτυο των καταστημάτων της στην Ελλάδα με τη δημιουργία ενός νέου καταστήματος στο The Mall Athens, τον απόλυτο shopping προορισμό για όλη την οικογένεια!

O μοναδικός σχεδιασμός του καταστήματος της Access Fashion στο The Mall Athens αντικατοπτρίζει τον προσανατολισμό του brand στην εξατομικευμένη εξυπηρέτηση. Με το ξεχωριστό sophisticated design του, η Access Fashion φιλοδοξεί να προσφέρει ένα χώρο όπου η κάθε επισκέπτης θα οραματίζεται τις δικές της μοναδικές εμφανίσεις αγοράζοντας σύγχρονα και διαχρονικά fashion items.

Ο συνδυασμός νέων και καινοτόμων υλικών, τα χρώματα, η διάταξη και η αρχιτεκτονική, μετατρέπουν το κατάστημα σε ένα μοντέρνο χώρο για μια μοναδική και πολυτελή shopping εμπειρία. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα Access Fashion στο The Mall Athens και ανακαλύψτε τις τρεις σειρές του brand (Access, Spell και Eight) που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε γυναίκας για όλες τις ώρες της ημέρας. Φροντίστε να ολοκληρώσετε κάθε fashion look με εντυπωσιακά αξεσουάρ, παπούτσια και τσάντες.

Ζήστε την απόλυτη shopping εμπειρία στο νέο κατάστημα Access Fashion στο The Mall Athens!

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τo www.themallathens.