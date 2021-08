H νέα HUBLOT boutique προσθέτει αίγλη στη Μύκονο, μαζί με το ολοκαίνουργιο Hublot Classic Fusion Mykonos 2021

Από το μοναδικό ηλιοβασίλεμα της Μικρής Βενετίας ως τις αξέχαστες παραλίες της Μυκόνου με τα

καταγάλανα νερά και το χρυσαφένιο χάδι του ήλιου. Κι απ’ τις βόλτες στα πλακόστρωτα σοκάκια ως την

καθηλωτική θέα από τους Μύλους. Παντού η Μύκονος, ένας ονειρεμένος προορισμός, σε πλήρη αρμονία της

φύσης με την αισθητική και την πολυτέλεια.

Σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση, στην καρδιά της κοσμικής ζωής της Μυκόνου, γεννήθηκε η δεύτερη Mono-brand

HUBLOT boutique στην Ελλάδα, εκεί όπου για 45 χρόνια το κοσμηματοπωλείο GOFAS φιλοξενούσε τα

σημαντικότερα ονόματα της υψηλής ελβετικής ωρολογοποιίας.

Ο έναστρος Μυκονιάτικος ουρανός, υποδέχθηκε τα φώτα και τη λάμψη της εκδήλωσης, με τις εξέχουσες

παρουσίες της οικογένειας του Γιάννη Γκόφα και του Γρηγόρη Γκόφα που μαζί με τον Ricardo Guadalupe

(CEO of Hublot) πρωταγωνίστησαν στα εγκαίνια της Hublot στο νησί της Μυκόνου!

Η νέα Mono-brand HUBLOT Mykonos, σέβεται το λευκό και γαλάζιο της παραδοσιακής Μυκονιάτικης

αισθητικής ενώ ακολουθεί πιστά το μεσογειακό concept “Hublot Loves Summer” συνδυάζοντας τη

πολυτέλεια και την υψηλή ωρολογοποιία με το απελευθερωμένο και ταξιδιάρικο πνεύμα του καλοκαιριού!

Την εκδήλωση, κόσμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς, ο Δήμαρχος

Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο διάσημος lead singer του συγκροτήματος «Melisses» Χρήστος

Μάστορας, o master mentalist Lior Suchard (“friend of the brand” της Hublot), ο Augusto Capitanucci

(Regional Director Mediterranean Countries of Hublot), όπως και πολλές άλλες σημαντικές προσωπικότητες

από το χώρο της ναυτιλίας, των επιχειρήσεων και των media.

Η κορύφωση του event πραγματοποιήθηκε στο CERESIO7 Mykonos ένα νέο εστιατόριο στο κέντρο της πόλης.

Μια δημιουργική, αισθητική ιδέα των Dean& Dan Caten και STORAGE MILANO, σε συνεργασία με τον Γιάννη

και Γρηγόρη Γκόφα, σε ένα ιστορικό κτήριο με αρχιτεκτονικά στοιχεία που σέβονται την παραδοσιακή

αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική του νησιού. Ένα όραμα που διαπερνά τους χώρους σε όλες τις πτυχές του,

από την αρχιτεκτονική έως τη διάταξη, από τον εσωτερικό σχεδιασμό έως τη διακόσμηση.

Η κουζίνα, που φέρει την υπογραφή του chef Elio Sironi, προσφέρει μια μοναδική σύγχρονη ερμηνεία της

ιταλικής κουζίνας, βασισμένη σε καλά στρογγυλεμένες γεύσεις και στη συνέπεια των πιάτων, στα οποία η

απλότητα είναι συνώνυμη με την αυθεντικότητα.



HUBLOT loves Mykonos

Με την ευκαιρία των εγκαινίων της νέας HUBLOT Μύκονος boutique παρουσιάστηκε το ολοκαίνουργιο

CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH BOUTIQUE MYKONOS 2021 σε παγκόσμια αποκλειστικότητα!

Το νέο HUBLOT Mykonos, είναι αφιερωμένη στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων, άρρηκτα συνδεδεμένο

με την απολύτως πετυχημένη και διαχρονική εμπορική συνεργασία της GOFAS με το κορυφαίο Maison

HUBLOT.

Είναι βασισμένο σχεδιαστικά στο εμβληματικό Classic Fusion Chronograph όπου συνδυάζεται

αρμονικά το σκούρο μπλε με τη ζεστασιά του “Rose Gold”, υπενθυμίζοντας το ηλιοβασίλεμα που

απολαμβάνουν καθημερινά όσοι μαγεύονται από το γαλάζιο του ουρανού και το βαθύ μπλε της θάλασσας

στο νησί του ανέμου.

Συμπληρώνοντας το παζλ χρωμάτων, αισθητικής και πολυτέλειας, ο κομψός μικρός περιστρεφόμενος

ανεμόμυλος στο δείκτη των μικρών δευτερολέπτων στο 3 ως σήμα κατατεθέν της Μυκόνου!

Το CLASSIC FUSION CHRONOGRAPH BOUTIQUE MYKONOS 2021 με διάμετρο 45mm είναι περιορισμένης

παραγωγής - 50 αντίτυπα - εντυπωσιάζει με τις blue ceramic και σατινέ επιφάνειες της κάσας το άψογο

φινίρισμα και την ενεργειακή αυτονομία των 42 ωρών.

Αποκλειστικά διαθέσιμο στις HUBLOT boutiques (Greece):

ATHENS - SYNTAGMA | 3, Stadiou str – zip 10562 | T. +30 210 3317 540

MYKONOS | 25 Kalogera str – zip 84600| T. +30 22890 77615

THESSALONIKI | 9, Aristotelous Sqr. – zip 54624 | T. +30 231 0279 703