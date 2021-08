Σειρά διακρίσεων για τον Ιατρικό Όμιλο Athens Beverly Hills στα Medical Beauty Award

Μεγάλη εντύπωση έκανε στα ετήσια Medical Beauty Awards, ο Ιατρικός Όμιλος Athens Beverly Hills σαρώνοντας τα βραβεία, με σύνολο 7 διακρίσεις συμπεριλαμβανομένου και του Medical Beauty Company of the Year 2021.

Δεν προκαλεί βέβαια έκπληξη με την ιστορία του Ιατρικού Ομίλου. Το όραμα των δημιουργών του, Δρα Αθανάσιο Αθανασίου & Δρα Ντόλλυ Φατσέα αλλά και όλης της ομάδας του ABH, για ένα πρότυπο κέντρο και υποδειγματικό σημείο αναφοράς στην υγεία και την ομορφιά με πρωτοποριακές, καινοτόμες και υψηλής τεχνολογίας θεραπείες, επισφραγίζεται με τις βραβεύσεις αυτές.

Συγκεκριμένα ο Ιατρικός Όμιλος βραβεύτηκε για τις παρακάτω υπηρεσίες εκτός του βραβείου Medical Beauty Company of the Year 2021.

Best Threads Treatment Gold Award για την υπηρεσία Body Thread Lifting Νήματα Σώματος Best Innovation Injectable Treatment Gold Award για τη Θεραπεία D-Lift Best Innovation Eye Treatment Gold Award για τη θεραπεία Eyes Antiaging Treatment Best Melasma / Hyper Pigmentation protocol Gold Award Hyperpigmentation & Melasma Treatment Best Cellulite Treatment Gold Award για τη θεραπεία Anti-Cellulite Treatment Best Acne Treatments Gold Award για τη θεραπεία Anti-Acne Treatment