Σκυλιά εκπαιδεύονται για να μυρίζουν τον κορωνοϊό

Με κάθε τρόπο προσπαθούν οι ειδικοί σε όλο τον κόσμο να «παλέψουν» τον κορωνοϊό και να περιορίσουν τη διασπορά του.

Όσο το εμβόλιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα και τα φάρμακα βρίσκονται υπό δοκιμή, τα αυστηρά μέτρα στις περισσότερες χώρες παραμένουν σε ισχύ, ενώ οι ειδικοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να τον εντοπίσουν , έτσι ώστε να αποφευχθούν οι εστίες που θα αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Ένας από τους τρόπους που αποφάσισαν ότι ενδέχεται να είναι αποδοτικός στον εντοπισμό του κορωνοϊού στην Πενσυλβάνια, είναι η μυρωδιά. Για αυτόν τον λόγο, ένα πανεπιστήμιο εκεί έθεσε ως στόχο την εκπαίδευση των σκύλων. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα σκυλιά θα έρθουν σε επαφή με άτομα που έχουν προσβληθεί από τον Covid-19, αλλά και με άτομα που είναι αρνητικά στον ιό για να φανεί αν το εγχείρημα πέτυχε.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη για τις περιπτώσεις καρκίνου και ζαχάρου.

Dr. Cynthia Otto of the @PennVetWDC will lead a study to see if scent detection dogs can tell the difference between #COVID19 + and - patients. Drs. Ronald Harty and Andrew Vaughan are also conducting COVID research at Penn Vet. Read about the study at https://t.co/VTK0RQfpLn pic.twitter.com/0hNbbJPlET