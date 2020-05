Τεράστιο κινεζικό διαστημικό «σκουπίδι» έπεσε στον Ατλαντικό Ωκεανό

Ένας κινεζικός πύραυλος βάρους περίπου 18 τόνων, ο Long March 5B, έπεσε στις 11 Μαΐου στη Γη, κάπου στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά της δυτικής Αφρικής. Ήταν το τέταρτο βαρύτερο διαστημικό «σκουπίδι» που έχει πέσει ποτέ ανεξέλεγκτα στον πλανήτη μας και το μεγαλύτερο μετά το 1991.

Τα μεγαλύτερα διαστημικά «σκουπίδια» που κατέπεσαν στη Γη, ήταν κατά σειρά μεγέθους ο αμερικανικός διαστημικός σταθμός Skylab το 1979, ο πύραυλος του Skylab το 1975 και ο σοβιετικός διαστημικός σταθμός Σαλιούτ-7. Στον κατάλογο θα μπορούσε να προστεθεί και το αμερικανικό διαστημικό λεωφορείο Columbia που το 2003 είχε πέσει στη Γη.

Το 2019 ο κινεζικός διαστημικός σταθμός Τιανγκόνγκ-2 βάρους εννέα τόνων είχε κάνει ελεγχόμενη πτώση μέσω της ατμόσφαιρας και είχε πέσει στον ωκεανό. Το 2018 ο προηγούμενος κινεζικός διαστημικός σταθμός, ο Τιανκόνγκ-1, είχε πέσει εκτός ελέγχου, αλλά χωρίς προβλήματα στον Ειρηνικό ωκεανό.

Πριν πέσει στη Γη ο πύραυλος Long March, ο οποίος είχε εκτοξευθεί στις 5 Μαΐου μεταφέροντας ένα νέο μη επανδρωμένο διαστημικό σκάφος, είχε περάσει πάνω από διάφορες κατοικημένες περιοχές, όπως το κεντρικό πάρκο της Νέας Υόρκης και το Λος Άντζελες, σύμφωνα με το CNN και το Live Science.

#BREAKING The launch of China's Long March-5B rocket, carrying an experimental spacecraft to space, is successful.🚀 pic.twitter.com/buMKcei8Fg