ΗΠΑ: Καγκουρό έκανε... βόλτες στους δρόμους του Φορτ Λοντερντέιλ προτού «συλληφθεί» (Βίντεο)

Ένα καγκουρό που το έσκασε από τον ιδιοκτήτη του προκάλεσε πανικό στους δρόμους του Φορτ Λοντερντέιλ, στη Φλόριντα, προτού να «συλληφθεί» από την αστυνομία. Αξιοπερίεργες υποθέσεις με ζώα συμβαίνουν συχνά στη Φλόριντα, όμως συνήθως αφορούν αλιγάτορες και πύθωνες και όχι μεγάλα μαρσιποφόρα.

Οι κάτοικοι του Φορτ Λόντερντεϊλ ειδοποίησαν την αστυνομία αφού είδαν τον Τζακ, ένα καγκουρό 2 ετών, να χοροπηδά πανευτυχής στην πόλη τους. «Σοβαρά, ξέρω ότι θα με περάσετε για τρελό, όμως όλοι σταματούσαν να το δουν και κινδύνευε να τον παρασύρουν (τα αυτοκίνητα). Και δεν θα ήθελα να σκοτωθεί», ανέφερε ένας ανήσυχος πολίτης στο τηλεφώνημά του στις αρχές.

Όπως δείχνει το βίντεο που τράβηξε η κάμερα ενός από τους αστυνομικούς που πήγαν να πιάσουν τον «δραπέτη», εκείνος δεν πρόβαλε σοβαρή αντίσταση. Αφού τον περικύκλωσαν οι αστυνομικοί, που φαίνονταν να το διασκεδάζουν, του πέρασαν στον λαιμό ένα λουρί και τον μετέφεραν στον στάβλο όπου φιλοξενούνται τα άλογα της έφιππης αστυνομίας.

KANGAROO IN CUSTODY: Authorities in South Florida are trying to figure out how a marsupial ended up hopping through the streets of Fort Lauderdale. https://t.co/Npe9HFXeYF pic.twitter.com/yieVzZwFdm