Απίστευτο: Βγήκε με το εσώρουχο στο δρόμο και απειλούσε τους περαστικούς με σπαθί

Άφωνοι έμειναν όσοι περπατούσαν στους δρόμους του Λονδίνου, όταν αντίκρισαν έναν άνδρα που φορούσε μόνο το εσώρουχό του και κρατούσε ένα μεγάλο σπαθί. Ο άνδρας απειλούσε τον κόσμο που περνούσε.

Μάλιστα, όταν προσπάθησαν να του πάρουν κάποιοι το σπαθί του, εκείνος έγινε ακόμα απειλητικότερος για τους περαστικούς.

Οι άβολες εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου, καθώς είναι ένα θέαμα που δεν βλέπουμε ευτυχώς κάθε μέρα.

Ο 23χρονος αυτόπτης μάρτυρας Ryan Harris έβλεπε τη σκηνή από το διαμέρισμά του ακριβώς απέναντι από τον δρόμο και είπε πως το περιστατικό κράτησε τουλάχιστον 5-10 λεπτά.

«Έμοιαζε σαν να ακολουθεί κάποιον, αλλά δεν μπορούσα να δω ποιον, δεν έμοιαζε επιθετικός, σαν να ήθελε να φοβίσει κάποιον».

Η αστυνομία κατέφτασε σύντομα και τότε ένας από τους παριστάμενους άρπαξε το σπαθί και το πέταξε στο πεζοδρόμιο, θέλοντας μάλλον να εκτονώσει την ένταση. Ο άντρας δεν αντιστάθηκε στη σύλληψη και το περιστατικό έληξε αμέσως με τον ερχομό της αστυνομίας.

Walworth Road today ,personally I think it’s a bit chilly to be dressed like that 🤪 pic.twitter.com/wVUmMdplE6