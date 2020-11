Εκλογές ΗΠΑ 2020: Το Instagram καλεί τους αμερικανούς να ψηφίσουν… την επομένη της κάλπης

Σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει τους πολίτες, το Instagram ειδοποιούσε τους πολίτες στις ΗΠΑ να ψηφίσουν την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Ως εδώ, όλα καλά. Αλλά υπήρξε ένα… μικρό προβληματάκι. Κάποιοι χρήστες του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης συνέχισαν να λαμβάνουν το μήνυμα αυτό και σήμερα, την ημέρα των εκλογών, και ουσιαστικά καλούνταν να… ψηφίσουν αύριο, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου.

lmao this is at the top of my refreshed instagram feed this AM pic.twitter.com/sb7eK10j61