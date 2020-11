Εκλογές ΗΠΑ 2020: Κάνιε Γουέστ για… πρόεδρος – Ο γνωστός ράπερ συγκέντρωσε 60.000 ψήφους

Η υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ προκάλεσε έκπληξη, ωστόσο ο Κάνιε Γουέστ επιμένει: ο ράπερ φαίνεται πως σκέφτεται ήδη να κατέβει υποψήφιος το 2024, αφού κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 60.000 ψήφους στη χθεσινή εκλογική αναμέτρηση.

Σε μια σειρά από tweet, ο Γουέστ εμφανίζεται σε βίντεο, την ώρα που ψηφίζει στην πολιτεία του Γουαϊόμινγκ: σε ηλικία 43 ετών, ανέφερε πως ψήφισε «για πρώτη φορά» σε εκλογική αναμέτρηση για τον προεδρικό θώκο και ψήφισε «κάποιον στον οποίο έχει πραγματικά εμπιστοσύνη… εμένα».

Σε μία από τις φωτογραφίες που ανήρτησε, το όνομά του διακρίνεται στο ψηφοδέλτιο, το οποίο ωστόσο έχει προστεθεί με το χέρι. Το Γουαϊόμινγκ, όπου διαθέτει ένα ράντσο, δεν βρισκόταν μεταξύ των 12 αμερικανικών πολιτειών που είχαν εγκρίνει τη συμμετοχή του στις προεδρικές εκλογές, ως ανεξάρτητο υποψήφιο.

Αναφορικά, δε, με την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα σε 4 χρόνια, εκείνος την εξέφρασε σε δύο λέξεις, σε ένα άλλο tweet: «KANYE 2024».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έδωσαν στη δημοσιότητα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Κάνιε Γουέστ, σύζυγος της τηλεπερσόνας Κιμ Καρντάσιαν, εξασφαλίζει στην καλύτερη των περιπτώσεων το 0,4% των ψήφων, στις αγροτικές πολιτείες του Άινταχο, της Οκλαχόμα και της Γιούτα.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1