Κορωνοϊός: Η Γερμανία συγχαίρει τους τεμπέληδες, τους... ήρωες της πανδημίας

Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να επιστρατεύσει το χιούμορ της σε μία νέα σειρά από βιντεάκια που έχουν στόχο να πείσουν τους νέους να συμμορφωθούν με τα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό και να περιορίσουν τις κοινωνικές επαφές τους.

Το πρώτο διαφημιστικό μήνυμα, που τιτλοφορείται «#specialheroes – Μαζί απέναντι στον κορωνοϊό», δείχνει έναν ηλικιωμένο άνδρα που θυμάται, μετά από πολλά χρόνια, το χειμώνα του 2020. «Η τύχη αυτής της χώρας ήταν στα χέρια μας. Έτσι, μαζέψαμε όλο μας το κουράγιο και κάναμε αυτό που περίμεναν από εμάς, το μόνο σωστό πράγμα. Δεν κάναμε τίποτα. Απολύτως τίποτα», λέει. «Ο καναπές μας ήταν η πρώτη γραμμή του μετώπου και η υπομονή μας ήταν το όπλο μας», συνεχίζει.

Το δεύτερο βίντεο δείχνει το κορίτσι του, ενώ το τρίτο δείχνει έναν άνδρα που θυμάται τις μέρες που πέρασε παίζοντας βιντεοπαιχνίδια, κατά τη διάρκεια του lockdown.

