Τζουλιάνι ο «βαψομαλλιάς»: Τον πρόδωσε ο «σκούρος» ιδρώτας στους κροτάφους του

Παρότι προχωρημένης ηλικίας, ο στενός σύμβουλος και δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ Ρούντι Τζουλιάνι, έχει σκουρόχρωμο μαλλί. Και όπως αποκαλύφθηκε το χρώμα αυτό, δεν είναι φυσικό, αλλά προϊόν βαφής.

Τι συνέβη; Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου όπου κατακεραύνωνε σε πολύ έντονο ύφος τους αντιπάλους του Τραμπ και επιχειρηματολογούσε υπέρ των δικαστικών αγωγών της εκστρατείας του απερχόμενου προέδρου κατά των εκλογικών αποτελεσμάτων, ο Τζουλιάνι άρχισε να εκκρίνει… σκουρόχρωμο ιδρώτα από τους κροτάφους του.

Έτσι, εύλογα μπορεί να υποθέσει κανείς πως ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης βάφει τα μαλλιά του και ότι η τελευταία απόπειρα δεν ήταν και τόσο πετυχημένη…

