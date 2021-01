Ξέχασε τον κωδικό του λογαριασμού του και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα 200 εκατομμύριά του!

Δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό που έχει πάθει ένας προγραμματιστής από την Γερμανία ο οποίος είναι εκατομμυριούχος αλλά δεν μπορεί να αγγίξει τα χρήματά του γιατί δεν μπορεί να θυμηθεί με τίποτα τον κωδικό του λογαριασμού του!

Ο Stefan Thomas, σύμφωνα με τους New York Times, πριν από χρόνια είχε πάρει την απόφαση να επενδύσει στα Bitcoin, έχοντας συνολικά 7.002 κρυπτονομίσματα.

Ο γεννημένος στην Γερμανία επενδυτής, ο οποίος μένει στο Σαν Φραντσίσκο όταν αγόρασε τα Bitcoin, μπήκαν σε digital πορτοφόλι σε έναν σκληρό δίσκο που είναι γνωστός ως IronKey, ο οποίος προστατεύεται από τον απαιτούμενο κωδικό ασφαλείας.

Ο άτυχος άντρας έγραψε τον κωδικό σε ένα χαρτί, ωστόσο μετά από χρόνια το έχασε, με αποτέλεσμα να μην είναι σίγουρος για το ποιο είναι το password. Μάλιστα, θέλοντας να εξαργυρώσει την αξία των κρυπτονομισμάτων που σήμερα είναι περίπου στα 200 εκατομμύρια ευρώ, στο παρελθόν δοκίμασε ανεπιτυχώς να μπει μέσα, ξοδεύοντας τις 8 από τις 10 προσπάθειες που έχει.

«Θα ξαπλώσω στο κρεβάτι και θα το σκέφτομαι. Μετά θα πάω στον υπολογιστή με μία νέα στρατηγική του τί θα κάνω, δεν θα δουλέψει και θα είμαι απεγνωσμένος ξανά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα σε tweet του αναφέρει πως πρόκειται για μια... επώδυνη ανάμνηση και προτρέπει όσοι διαβάσουν την ιστορία του, να μάθουν από το λάθος του!

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.



That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z