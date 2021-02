Τζόνσον σε Μέρκελ: «Άνγκελα μας ακούς;» – Το… γέλιο της αρκούδας στην G7

Οι αρχηγοί των 7 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη συνομίλησαν νωρίτερα σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης. Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση της G7 από την εποχή που η Βρετανία βγήκε από την ΕΕ, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Ο Τζόνσον εμφανίζεται σε ένα βίντεο που διέρρευσε στο διαδίκτυο να καλωσορίζει τους συνομιλητές του στη μεγάλη οθόνη μπροστά του. «Να και ο Εμάνουελ, μόλις συνδέθηκε», ακούγεται να λέει για τον Γάλλο πρόεδρο.

Ενώ λοιπόν έκανε την εισαγωγική του τοποθέτηση, εκφράζοντας την ευχή η επόμενη σύνοδος της G7 να γίνει εκ του σύνεγγυς, την ομιλία του διέκοψε μια φωνή που μετέφερε κάποιο μήνυμα στα γερμανικά.

Ο Μπόρις Τζόνσον, με το γνωστό ύφος του, χαμογέλασε και ρώτησε «Άνγκελα, μας ακούς;», με την εικόνα να εστιάζει στο φλιτζάνι με το λογότυπο της G7 για μερικά δευτερόλεπτα. «Όλα καλά», ακούγεται να λέει στη συνέχεια, προτρέποντας τη Γερμανίδα καγκελάριο να θέσει τον λογαριασμό της στο mute, προκειμένου να μην ακούγεται.

Wild.



All that’s missing is a dog in background barking at the garbage truck and kids screaming that they’re hungry. #G7



pic.twitter.com/pJjpU6vPgR