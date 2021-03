Απίστευτο: Έβγαλε το εσώρουχό της στο σούπερ μάρκετ και το έβαλε στο πρόσωπο ως μάσκα

Αν δεν υπήρχε μια κάμερα να καταγράψει αυτό που συνέβη σε σούπερ μάρκετ στη Νότια Αφρική, πολλοί μπορεί να θεωρούσαν ότι αποκλείεται να έχει συμβεί.

Και όμως, μια γυναίκα, για να αποφύγει να τη διώξουν από το σούπερ μάρκετ, χρησιμοποίησε το… στρινγκ της ως μάσκα! Στις παράξενες εικόνες φαίνεται η γυναίκα που περιμένει με το καρότσι της στη σειρά, να βγάζει το εσώρουχό της και να το βάζει στο πρόσωπο αντί για μάσκα.

Προηγουμένως ένας σεκιούριτι της είχε ζητήσει να φορέσει μάσκα ή να φύγει από το κατάστημα. Μη έχοντας προφανώς μάσκα πάνω της, τραβάει το εσώρουχό της κάτω από το φόρεμα που φορούσε και το βάζει στο κεφάλι για να καλύψει στόμα και μύτη.

«Ικανοποιημένος;» ρωτά. Στο βίντεο καταγράφονται και οι αντιδράσεις πελατών που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα, με μια γυναίκα να χειροκροτεί και να λέει «μπράβο».

Woman uses her own thong as mask after nearly being kicked out of store https://t.co/5qARNRLEgQ pic.twitter.com/DvkPc6s1Cf