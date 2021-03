Σοκαριστικό: Αεροπλάνο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Τρεις νεκροί - Δείτε το βίντεο

Ένα δυστύχημα που δεν το χωρά ανθρώπινος νους έγινε χθες στη Φλόριντα όταν μονοκινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη και έπεσε πάνω σε κινούμενο όχημα!

Τρεις νεκροί, ανάμεσα τους ένα παιδί, είναι ο απολογισμός μέχρι στιγμής του σοκαριστικού αυτού δυστυχήματος που συνέβη έξω από το Αεροδρόμιο North Perry.

Σύμφωνα με το τοπικό δίκτυο CBS, το αεροπλάνο Beechcraft Bonanza έπεσε λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του, γύρω στις 3.00 το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφηκε από σύστημα ασφαλείας κοντινής οικίας, το μονοκινητήριο αεροπλάνο εμφανίζεται να καρφώνεται πάνω στο SUV, το οποίο οδηγούσε μια γυναίκα που είχε μαζί της και ένα αγοράκι. Όπως φαίνεται αφού χτυπά το όχημα το Beechcraft Bonanza καταλήγει πάνω σε έναν φράχτη. Στη συνέχεια ακολουθεί έκρηξη και το αεροπλάνο τυλίγεται στις φλόγες, ενώ τα φλεγόμενα καύσιμα χύνονται στον δρόμο.

PLANE CRASH CAUGHT ON CAMERA: Three people are dead after a small plane struck an SUV in a South Florida suburb. ABC’s Megan Tevrizian has more. pic.twitter.com/wroZseJLjp