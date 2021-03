Μυστήριο: Το παιδί που πέφτει απότομα και το «φάντασμα που το σπρώχνει» – Τι απαντούν οι ειδικοί

Ένα βίντεο που δείχνει ένα μικρό κοριτσάκι να πέφτει απότομα και προκάλεσε συζητήσεις, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι είναι «ένα φάντασμα που σπρώχνει το παιδί» ανάγκασε τους ειδικούς να βγουν και να απαντήσουν. Αυτό που για ορισμένους ήταν μια… υπερφυσική συνάντηση, για τους ειδικούς δεν ήταν τίποτα το ξεχωριστό.

Στο 5 δευτερολέπτων βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα social media τον περασμένο μήνα, φαίνεται το μικρό παιδί από τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ να περπατά γρήγορα σε ένα δωμάτιο, ενώ η μητέρα της κάθεται στον καναπέ. Ξαφνικά, το μικρό πέφτει απότομα προς τα πίσω.

Προς απογοήτευση ορισμένων, αναλυτές που εξέτασαν το βίντεο δεν διακρίνουν κάποια παραφυσική δραστηριότητα. «Για μένα, φαίνεται ότι το παιδί απλώς πέφτει» δηλώνει ο σκεπτικιστής και επιστημονικός συγγραφέας Μικ Γουέστ στη NY Post. «Όταν κάποιον τον σπρώχνουν η αρχική κίνηση είναι πολύ γρήγορη και οδηγεί σε περιστροφή ή λύγισμα του σώματος στη μέση».

«Δεν υπάρχει ξαφνική κίνηση εδώ. Αντιθέτως, η αρχική κίνηση είναι αργή, χωρίς αντίδραση. Το μικρό απλώς πέφτει από μόνο του», είπε από την πλευρά του ο πρώην προγραμματιστής video games, η ιστοσελίδα του οποίου Metabunk ερευνά και απορρίπτει θεωρίες συνωμοσίας. «Φαίνεται ότι το περπάτημα είναι κάτι νέο και έτσι δεν έχει μάθει ακόμη πώς να διαχειρίζεται την απώλεια της ισορροπίας πολύ καλά».

Paranormal activity? Baby dramatically falls as if she were pushed https://t.co/1A1dUib1O9 pic.twitter.com/SYWPbGr8Q2