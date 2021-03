Αποκαλύψεις από Αμερικανό αξιωματούχο: Περισσότερα από όσα νομίζετε τα UFO που εντοπίζονται

«Πολλά περισσότερα» άγνωστης ταυτότητας αντικείμενα ή UFO από όσα νομίζει το ευρύ κοινό φαίνεται πως έχουν εντοπίσει οι πιλότοι και οι δορυφόροι του αμερικανικού στρατού.

Όπως αποκάλυψε ο Τζον Ράτκλιφ, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ, επί προεδρίας Τραμπ, στο Fox News, υπάρχουν πολύ περισσότερα φαινόμενα από αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί.

Μάλιστα, έκανε λόγο για αντικείμενα που έχουν εντοπιστεί από πιλότους του ναυτικού ή της πολεμικής αεροπορίας ή έχουν ληφθεί από δορυφορικές εικόνες, τα οποία εμπλέκονται σε ενέργειες που είναι δύσκολο να εξηγηθούν, με την υπάρχουσα τεχνολογία, προσθέτοντας ότι μπορεί να ταξιδεύουν με ταχύτητες που υπερβαίνουν το φράγμα του ήχου χωρίς να προκαλούν ηχητική έκρηξη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε μία επικείμενη έκθεση, που θα περιγράφει λεπτομερώς τι έχει παρατηρήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Η επικείμενη έκθεση θα εκδοθεί από το υπουργείο Άμυνας και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Όπως ανέφερε ο Ράτκλιφ, όταν εντοπίζεται ένα μη αναγνωρισμένο εναέριο φαινόμενο, οι αναλυτές προσπαθούν να το εξηγήσουν ως πιθανή καιρική διαταραχή ή άλλο θέαμα ρουτίνας.

«Μερικές φορές αναρωτιόμαστε αν οι αντίπαλοί μας έχουν τεχνολογίες που είναι πιο μακριά από ό, τι νομίζαμε ή συνεδητοποιούμε. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου δεν έχουμε καλές εξηγήσεις για μερικά από τα πράγματα, που έχουμε δει. Το πιο υγιές θα ήταν να δημοσιεύονταν όσες το δυνατόν περισσότερες από τις πληροφορίες, που κατέχουμε» σημείωσε.

Ερωτηθείς για το πού εντοπίστηκαν τα μη αναγνωρισμένα φαινόμενα, ο Ράτκλιφ ότι αυτά έχουν παρατηρηθει σε όλο τον κόσμο. «Πολλαπλοί αισθητήρες αντιλαμβάνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ανεξήγητο φαινόμενο και στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετά περισσότερα από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί» σημείωσε.

