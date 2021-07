Αρκουδάκια βουτούν σε πισίνα για να δροσιστούν από τον καύσωνα και γίνονται viral (βίντεο)

Από τις υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφονται αυτές τις ημέρες στον Καναδά δεν υποφέρουν μόνο οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα.

Στην Βρετανική Κολομβία ο υδράργυρος άγγιξε το Σαββατοκύριακο τους 46 βαθμούς Κελσίου και μία αρκούδα με τα δύο μικρά της προσπάθησε να βρει λίγη δροσιά στην πισίνα ενός σπιτιού.

Αφού τα αρκουδάκια έκαναν τις βουτιές τους και δροσίστηκαν, η οικογένεια έφυγε ήρεμα απο τον χώρο ενώ ο ιδιοκτήτης του σπιτιού κατέγραφε τα στιγμιότυπα ενθουσιασμένος αλλά διακριτικά.

Mother bear takes cubs for swim in a pool, as record temperatures scorch Canada 🐻☀️🌡️https://t.co/0o6EA3zEIU pic.twitter.com/h2t0yDvVi7