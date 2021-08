Αυστραλία: Πύθωνας πήγε για... ψώνια σε σούπερ μάρκετ (βίντεο)

Για ψώνια σε σούπερ μάρκετ, «βγήκε» ένας πύθωνας μήκους τριών μέτρων προκαλώντας πανικό στους πελάτες που ψώνιζαν αμέριμνοι στο Σίδνεϊ.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, "ένας ασυνήθιστος πελάτης που ξεγλίστρησε μέσα στο κατάστημα, καθώς εμφανίστηκε πίσω από ράφι με μπαχαρικά."

«Μόνο στην Αυστραλία!», έγραψε στο Facebook μια χρήστης, η οποία κοινοποίησε βίντεο με το τεράστιο φίδι εντός του σούπερ μάρκετ.

A sneaky snake has been spotted doing some essential shopping. 🐍



The python gave shoppers a fright at a Woolworths in #Glenorie.



Read more: https://t.co/j30tlsHjXL #9News pic.twitter.com/7Lw4wBMR0e