Αγία Πετρούπολη: Σκέιτερ 73 ετών ρολάρει στους δρόμους της πόλης (Βίντεο)

Άκρως δημοφιλής έχει γίνει ένας 73χρονος ηλικιωμένος στην Αγία Πετρούπολη, ο οποίος όχι μόνο σκεϊτάρει στο δρόμο, αλλά το κάνει και εξαίσια.

Ο 73χρονος όπως φαίνεται και από το βίντεο έχει το δικό του στιλ στο πατινάζ, ενώ η εμπειρία του του έχει δείξει πως όταν πέφτεις… επιβάλλεται να σηκωθείς.

A true grand skater! A 73 year old man from St. Petersburg has got his own skating style. pic.twitter.com/ZBLbwP0rVa